https://ria.ru/20220806/donbass-1807707742.html

Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 06.08.2022

Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:43

2022-08-06T11:43

2022-08-06T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Куйбышевском р-не Донецка. При обстреле Куйбышевского р-на города по ул. Грекова ранение получил мужчина 1964 г.р. Доставлен в ИНВХ им. Гусака", - говорится в сообщении штаба.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс