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Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/donbass-1807707742.html
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 06.08.2022
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:43
2022-08-06T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Куйбышевском р-не Донецка. При обстреле Куйбышевского р-на города по ул. Грекова ранение получил мужчина 1964 г.р. Доставлен в ИНВХ им. Гусака", - говорится в сообщении штаба.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
11:43 06.08.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Штаб обороны ДНР: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Куйбышевском р-не Донецка. При обстреле Куйбышевского р-на города по ул. Грекова ранение получил мужчина 1964 г.р. Доставлен в ИНВХ им. Гусака", - говорится в сообщении штаба.
Танк Т-64 армии ДНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Фронт начинает сыпаться". Репортаж с позиций донецких танкистов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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