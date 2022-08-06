https://ria.ru/20220806/donbass-1807707742.html
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 06.08.2022
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:43
2022-08-06T11:43
2022-08-06T11:43
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Куйбышевском р-не Донецка. При обстреле Куйбышевского р-на города по ул. Грекова ранение получил мужчина 1964 г.р. Доставлен в ИНВХ им. Гусака", - говорится в сообщении штаба.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Штаб обороны ДНР: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка