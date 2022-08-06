Рейтинг@Mail.ru
Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/donbass-1807705011.html
Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.08.2022
Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск
При обстреле со стороны ВСУ получила ранения жительница Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:09
2022-08-06T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донбасс
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807707177_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69cf956f4fdce3a9d19081a73e8e645f.jpg
ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ получила ранения жительница Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Куйбышева (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков по улице Таллинская ранена мирная жительница", — написал Приходько.Горловка — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек. Город расположен в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. После начала российской спецоперации в Донбассе ВСУ практически беспрерывно обстреливают Горловку. Наиболее частым ударам подвергаются поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Жертвами, как правило, становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
горловка
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807707177_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_7b5e2e1ebb1d25f7ea72da16846f84d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецк (днр), донбасс, иван приходько
11:09 06.08.2022 (обновлено: 12:08 06.08.2022)
 
Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Мэр Приходько: мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета на месте обстрела украинскими войсками
Сотрудник следственного комитета на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сотрудник следственного комитета на месте обстрела украинскими войсками . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ получила ранения жительница Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка Куйбышева (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков по улице Таллинская ранена мирная жительница", — написал Приходько.
Горловка — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек. Город расположен в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
После начала российской спецоперации в Донбассе ВСУ практически беспрерывно обстреливают Горловку. Наиболее частым ударам подвергаются поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Жертвами, как правило, становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Танк Т-64 армии ДНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Фронт начинает сыпаться". Репортаж с позиций донецких танкистов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)ДонбассИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала