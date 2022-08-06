11:09 06.08.2022 (обновлено: 12:08 06.08.2022)
Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Мэр Приходько: мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета на месте обстрела украинскими войсками
Сотрудник следственного комитета на месте обстрела украинскими войсками . Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ получила ранения жительница Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка Куйбышева (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков по улице Таллинская ранена мирная жительница", — написал Приходько.
Горловка — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек. Город расположен в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
После начала российской спецоперации в Донбассе ВСУ практически беспрерывно обстреливают Горловку. Наиболее частым ударам подвергаются поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Жертвами, как правило, становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.