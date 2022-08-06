https://ria.ru/20220806/donbass-1807705011.html

Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.08.2022

Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны украинских войск

При обстреле со стороны ВСУ получила ранения жительница Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:09

2022-08-06T11:09

2022-08-06T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донбасс

иван приходько

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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ получила ранения жительница Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Куйбышева (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков по улице Таллинская ранена мирная жительница", — написал Приходько.Горловка — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек. Город расположен в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. После начала российской спецоперации в Донбассе ВСУ практически беспрерывно обстреливают Горловку. Наиболее частым ударам подвергаются поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Жертвами, как правило, становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

горловка

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донбасс, иван приходько