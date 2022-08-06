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Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска в 10.00 выпустили по Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:25

2022-08-06T10:25

2022-08-06T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

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донбасс

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили по Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, донбасс