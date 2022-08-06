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Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/donbass-1807700631.html
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска в 10.00 выпустили по Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:25
2022-08-06T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили по Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, донбасс
10:25 06.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке деесять снарядов натовского калибра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили по Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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