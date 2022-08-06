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Украинские войска обстреляли Металлист в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.08.2022
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Украинские войска обстреляли Металлист в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Металлист в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Металлист в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска в 09.30 выпустили 20 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Металлист в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:11
2022-08-06T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 выпустили 20 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Металлист в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 - н.п. Клещеевка - н.п. Металлист: выпущено 20 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
10:11 06.08.2022 (обновлено: 10:12 06.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Металлист в ДНР снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Металлисту

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 выпустили 20 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Металлист в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 - н.п. Клещеевка - н.п. Металлист: выпущено 20 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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