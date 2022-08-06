https://ria.ru/20220806/donbass-1807698269.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 09.20 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:06

2022-08-06T10:06

2022-08-06T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска в 09.20 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецк (днр)

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс