https://ria.ru/20220806/donbass-1807697864.html
Украинские войска 85 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 85 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска 85 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 85 раз обстреляли территорию ДНР за сутки, выпустив 450 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:03
2022-08-06T10:03
2022-08-06T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
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днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска 85 раз обстреляли территорию ДНР за сутки, выпустив 450 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 85 фактах ведения огня со стороны ВФУ… (украинские войска выпустили - ред.) 450 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале."За прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил 450 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов", - говорится в опубликованном в субботу в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам тринадцати населенных пунктов республики".Отмечается, что было повреждено 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском и Червоногвардейском районе Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
10:03 06.08.2022 (обновлено: 10:55 06.08.2022)
Украинские войска 85 раз обстреляли ДНР за сутки
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики 450 боеприпасов