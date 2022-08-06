https://ria.ru/20220806/donbass-1807697864.html

Украинские войска 85 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 85 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска 85 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 85 раз обстреляли территорию ДНР за сутки, выпустив 450 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:03

2022-08-06T10:03

2022-08-06T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска 85 раз обстреляли территорию ДНР за сутки, выпустив 450 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 85 фактах ведения огня со стороны ВФУ… (украинские войска выпустили - ред.) 450 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале."За прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил 450 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов", - говорится в опубликованном в субботу в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам тринадцати населенных пунктов республики".Отмечается, что было повреждено 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском и Червоногвардейском районе Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

макеевка

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр