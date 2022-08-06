https://ria.ru/20220806/donbass-1807697172.html
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, есть повреждения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:59
2022-08-06T09:59
2022-08-06T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, есть повреждения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ нанесли артиллерийский удар по ул. Краснознамённой, повреждения получила школа №21 - разрушена кровля, остекление. Снаряды попали в спортивную площадку учебного заведения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220806/donbass-1807697016.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка