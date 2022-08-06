https://ria.ru/20220806/donbass-1807697172.html

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, есть повреждения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T09:59

2022-08-06T09:59

2022-08-06T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

днр

ситуация в днр и лнр

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, есть повреждения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ нанесли артиллерийский удар по ул. Краснознамённой, повреждения получила школа №21 - разрушена кровля, остекление. Снаряды попали в спортивную площадку учебного заведения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220806/donbass-1807697016.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины