https://ria.ru/20220806/donbass-1807697016.html

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Донецка

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 06.08.2022

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Донецка

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T09:55

2022-08-06T09:55

2022-08-06T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Дорожной в Петровском районе города. В своём доме погибла женщина 1964 г.р.", - сообщили в штабе.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины