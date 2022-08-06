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Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Донецка
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 06.08.2022
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Донецка
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:55
2022-08-06T09:55
2022-08-06T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Дорожной в Петровском районе города. В своём доме погибла женщина 1964 г.р.", - сообщили в штабе.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Донецка
Штаб обороны ДНР: мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка