https://ria.ru/20220806/donbass-1807692203.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 06.08.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли утром Кировский район Донецка, выпущено 5 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:04
2022-08-06T09:04
2022-08-06T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Кировский район Донецка, выпущено 5 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 8.45 н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
09:04 06.08.2022 (обновлено: 09:22 06.08.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов