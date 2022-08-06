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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами с минами "Лепесток"

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами с минами "Лепесток" - РИА Новости, 06.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами с минами "Лепесток"

Украинская армия выпустила по Куйбышевскому району Донецка ракеты, рассыпав запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:53

2022-08-06T08:53

2022-08-06T09:41

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Украинская армия выпустила по Куйбышевскому району Донецка ракеты, рассыпав запрещенные противопехотные мины "Лепесток", сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР."Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО", — говорится в публикации.Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня "Ураган". Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, вооруженные силы украины, донецк (днр)