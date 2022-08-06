ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР снарядами натовского калибра
ДНР: ВСУ обстреляли Металлист, Доломитное и Гольмовский снарядами калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Металлист, Доломитное и Гольмовский снарядами калибром 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 6.20 - н.п. Клещеевка - н.п. Металлист: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 6.22 - н.п. Клещеевка - н.п. Доломитное: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 6.35 - н.п. Николаевка Вторая - н.п. Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 6.37 - н.п. Николаевка Вторая - н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В 8.05 был зафиксирован еще один обстрел по Гольмовскому, было выпущено 15 снарядов калибром 155 мм.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.