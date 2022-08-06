https://ria.ru/20220806/donbass-1807690984.html

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.08.2022

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска утром обстреляли Металлист, Доломитное и Гольмовский снарядами калибром 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:47

2022-08-06T08:47

2022-08-06T08:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Металлист, Доломитное и Гольмовский снарядами калибром 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 6.20 - н.п. Клещеевка - н.п. Металлист: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 6.22 - н.п. Клещеевка - н.п. Доломитное: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 6.35 - н.п. Николаевка Вторая - н.п. Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 6.37 - н.п. Николаевка Вторая - н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В 8.05 был зафиксирован еще один обстрел по Гольмовскому, было выпущено 15 снарядов калибром 155 мм.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины