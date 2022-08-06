https://ria.ru/20220806/donbass-1807688306.html

В ДНР не менее пяти человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ

В ДНР не менее пяти человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022

В ДНР не менее пяти человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ

По меньшей мере 5 человек погибли, еще 31 пострадал в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:19

2022-08-06T08:19

2022-08-06T08:30

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере 5 человек погибли, еще 31 пострадал в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 5 августа до 8.00 6 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли 5 человек и еще 31 мирный житель получил ранения, из них трое подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр