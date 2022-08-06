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В ДНР не менее пяти человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ
В ДНР не менее пяти человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
В ДНР не менее пяти человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ
По меньшей мере 5 человек погибли, еще 31 пострадал в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:19
2022-08-06T08:19
2022-08-06T08:30
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере 5 человек погибли, еще 31 пострадал в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 5 августа до 8.00 6 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли 5 человек и еще 31 мирный житель получил ранения, из них трое подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
08:19 06.08.2022 (обновлено: 08:30 06.08.2022)
В ДНР не менее пяти человек погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ
Штаб обороны: не менее пяти мирных жителей ДНР погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ