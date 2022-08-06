https://ria.ru/20220806/blokirovka-1807713441.html

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов Сахалина Sakh.com

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов Сахалина Sakh.com - РИА Новости, 06.08.2022

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов Сахалина Sakh.com

Один из крупнейших информационных порталов Сахалина Sakh.com и Sakhalin.info заблокированы по решению Генпрокуратуры РФ, следует из реестра Роскомнадзора. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T12:33

2022-08-06T12:33

2022-08-06T12:33

технологии

сахалин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Один из крупнейших информационных порталов Сахалина Sakh.com и Sakhalin.info заблокированы по решению Генпрокуратуры РФ, следует из реестра Роскомнадзора.Как следует из соответствующих записей ведомства, оба сайта оказались в списке заблокированных 5 августа. Основанием для внесения в реестр указывается статья 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Местные СМИ активно обсуждают новость. По мнению некоторых из них, одной из причин блокировки стала позиция информационного сайта Sakh.com, которая пропускала на форуме комментарии негативного характера относительно военной спецоперации РФ на Украине и блокировала противоположные мнения.

https://ria.ru/20220710/welt-1801515952.html

сахалин

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сахалин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф