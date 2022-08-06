https://ria.ru/20220806/blokirovka-1807713441.html
Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов Сахалина Sakh.com
Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов Сахалина Sakh.com - РИА Новости, 06.08.2022
Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов Сахалина Sakh.com
Один из крупнейших информационных порталов Сахалина Sakh.com и Sakhalin.info заблокированы по решению Генпрокуратуры РФ, следует из реестра Роскомнадзора. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:33
2022-08-06T12:33
2022-08-06T12:33
технологии
сахалин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Один из крупнейших информационных порталов Сахалина Sakh.com и Sakhalin.info заблокированы по решению Генпрокуратуры РФ, следует из реестра Роскомнадзора.Как следует из соответствующих записей ведомства, оба сайта оказались в списке заблокированных 5 августа. Основанием для внесения в реестр указывается статья 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Местные СМИ активно обсуждают новость. По мнению некоторых из них, одной из причин блокировки стала позиция информационного сайта Sakh.com, которая пропускала на форуме комментарии негативного характера относительно военной спецоперации РФ на Украине и блокировала противоположные мнения.
https://ria.ru/20220710/welt-1801515952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сахалин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов Сахалина Sakh.com
РКН заблокировал сахалинские порталы Sakh.com и Sakhalin.info по решению Генпрокуратуры