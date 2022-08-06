https://ria.ru/20220806/afganistan-1807708668.html

Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"*

Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 06.08.2022

Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"*

Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки "Аль-Каида"* Айману аз-Завахири в афганской столице... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:51

2022-08-06T11:51

2022-08-06T11:52

в мире

айман аз-завахири

афганистан

сша

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки "Аль-Каида"* Айману аз-Завахири в афганской столице Кабуле, заявил представитель движения "Талибан"** Забихулла Муджахид.Ранее движение "Талибан"** заявило, что не располагало информацией о местонахождении Аймана аз-Завахири."Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника", - заявил журналистам Забихулла Муджахид.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США писала, что аз-Завахири проживал в последние месяцы в центре Кабула рядом с домом и.о. министра внутренних дел Афганистана Сираджуддина Хаккани. По словам источника издания, аз-Завахири перебрался в Кабул осенью 2021 года и жил под защитой Хаккани.Белый дом подтвердил, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Кабуле, в результате которой был ликвидирован аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Согласно сообщению Белого дома, аз-Завахири был уничтожен двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника.* Террористическая организация, запрещенная на территории России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220802/likvidatsiya-1806558365.html

https://ria.ru/20210930/likvidatsiya-1752429764.html

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, айман аз-завахири, афганистан, сша, талибан