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Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 06.08.2022
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Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"*
Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 06.08.2022
Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"*
Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки "Аль-Каида"* Айману аз-Завахири в афганской столице... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:51
2022-08-06T11:52
в мире
айман аз-завахири
афганистан
сша
талибан
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КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки "Аль-Каида"* Айману аз-Завахири в афганской столице Кабуле, заявил представитель движения "Талибан"** Забихулла Муджахид.Ранее движение "Талибан"** заявило, что не располагало информацией о местонахождении Аймана аз-Завахири."Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника", - заявил журналистам Забихулла Муджахид.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США писала, что аз-Завахири проживал в последние месяцы в центре Кабула рядом с домом и.о. министра внутренних дел Афганистана Сираджуддина Хаккани. По словам источника издания, аз-Завахири перебрался в Кабул осенью 2021 года и жил под защитой Хаккани.Белый дом подтвердил, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Кабуле, в результате которой был ликвидирован аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Согласно сообщению Белого дома, аз-Завахири был уничтожен двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника.* Террористическая организация, запрещенная на территории России** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, айман аз-завахири, афганистан, сша, талибан
11:51 06.08.2022 (обновлено: 11:52 06.08.2022)
 
Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"*

Представитель "Талибана" Муджахид: на месте удара США по главарю "Аль-Каиды" не нашли тело

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки "Аль-Каида"* Айману аз-Завахири в афганской столице Кабуле, заявил представитель движения "Талибан"** Забихулла Муджахид.
Ранее движение "Талибан"** заявило, что не располагало информацией о местонахождении Аймана аз-Завахири.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 02:52
Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден
"Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника", - заявил журналистам Забихулла Муджахид.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США писала, что аз-Завахири проживал в последние месяцы в центре Кабула рядом с домом и.о. министра внутренних дел Афганистана Сираджуддина Хаккани. По словам источника издания, аз-Завахири перебрался в Кабул осенью 2021 года и жил под защитой Хаккани.
Белый дом подтвердил, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Кабуле, в результате которой был ликвидирован аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Согласно сообщению Белого дома, аз-Завахири был уничтожен двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Заголовки в СМИ о смерти Усамы бен Ладена - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября 2021, 09:10
Очевидцы в Пакистане назвали ликвидацию бен Ладена в 2011 году постановкой
 
В миреАйман аз-ЗавахириАфганистанСШАТалибан
 
 
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