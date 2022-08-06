11:51 06.08.2022 (обновлено: 11:52 06.08.2022)
Власти Афганистана не нашли тело на месте удара США по главарю "Аль-Каиды"*
Представитель "Талибана" Муджахид: на месте удара США по главарю "Аль-Каиды" не нашли тело
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Власти Афганистана не нашли тело на месте ракетного удара США по главарю террористической группировки "Аль-Каида"* Айману аз-Завахири в афганской столице Кабуле, заявил представитель движения "Талибан"** Забихулла Муджахид.
Ранее движение "Талибан"** заявило, что не располагало информацией о местонахождении Аймана аз-Завахири.
"Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника", - заявил журналистам Забихулла Муджахид.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США писала, что аз-Завахири проживал в последние месяцы в центре Кабула рядом с домом и.о. министра внутренних дел Афганистана Сираджуддина Хаккани. По словам источника издания, аз-Завахири перебрался в Кабул осенью 2021 года и жил под защитой Хаккани.
Белый дом подтвердил, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Кабуле, в результате которой был ликвидирован аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена. Согласно сообщению Белого дома, аз-Завахири был уничтожен двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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