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Sky News разоблачил мифы о Зеленском - РИА Новости, 05.08.2022
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Sky News разоблачил мифы о Зеленском
Sky News разоблачил мифы о Зеленском - РИА Новости, 05.08.2022
Sky News разоблачил мифы о Зеленском
Образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности, заявил ведущий Sky News Кори Бернарди. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:35
2022-08-05T18:47
в мире
украина
правый сектор
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности, заявил ведущий Sky News Кори Бернарди."Я совсем не уверен, что президент Украины действительной такой, каким его изображают западные СМИ", — начал журналист.По его мнению, в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ" от России."Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России", — сказал Бернарди.Он пояснил, что русские, составляющие значительную часть населения Украины, вынуждены жить там компактно, находясь на военном положении в течение нескольких лет. Им обещали референдум о независимости, но он так и не состоялся. Зеленский взял на себя обязательство остановить гражданскую войну, но не справился с задачей, при этом давление на русских лишь усилилось."Он поддержал "Правый сектор"*, чей командир похвалялся, что скармливал кости русских детей своему волку. Очевидно, это шутка. Вот только русские ее не оценили. Особенно те, кого и так унижают украинские солдаты", — отметил Бернарди.Он также напомнил про слова Зеленского о батальоне Азов**. Президент Украины назвал нацистскую организацию одним из подразделений ВСУ и добавил, что они "такие, какие есть".Журналист посчитал стремление Зеленского вступить в НАТО провокацией в отношении России. Также репортер обвинил президента Украины в попытке создать себе образ, к которому он не имеет отношения. "Он всюду снимается в зеленой армейской майке. Это часть его образа — человек действия", — добавил Бернарди.Журналист, кроме того, припомнил Зеленскому саботаж Минских соглашений, запрет на использование русского языка в общественном пространстве, политические преследования в отношении оппонентов и съемки для обложек модных журналов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803517763.html
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в мире, украина, правый сектор, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, россия
17:35 05.08.2022 (обновлено: 18:47 05.08.2022)
 
Sky News разоблачил мифы о Зеленском

Ведущий Sky News Бернарди заявил о создании в западных СМИ ложного образа Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности, заявил ведущий Sky News Кори Бернарди.
"Я совсем не уверен, что президент Украины действительной такой, каким его изображают западные СМИ", — начал журналист.
По его мнению, в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ" от России.
"Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России", — сказал Бернарди.
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Он пояснил, что русские, составляющие значительную часть населения Украины, вынуждены жить там компактно, находясь на военном положении в течение нескольких лет. Им обещали референдум о независимости, но он так и не состоялся. Зеленский взял на себя обязательство остановить гражданскую войну, но не справился с задачей, при этом давление на русских лишь усилилось.
"Он поддержал "Правый сектор"*, чей командир похвалялся, что скармливал кости русских детей своему волку. Очевидно, это шутка. Вот только русские ее не оценили. Особенно те, кого и так унижают украинские солдаты", — отметил Бернарди.
Он также напомнил про слова Зеленского о батальоне Азов**. Президент Украины назвал нацистскую организацию одним из подразделений ВСУ и добавил, что они "такие, какие есть".
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Журналист посчитал стремление Зеленского вступить в НАТО провокацией в отношении России. Также репортер обвинил президента Украины в попытке создать себе образ, к которому он не имеет отношения. "Он всюду снимается в зеленой армейской майке. Это часть его образа — человек действия", — добавил Бернарди.
Журналист, кроме того, припомнил Зеленскому саботаж Минских соглашений, запрет на использование русского языка в общественном пространстве, политические преследования в отношении оппонентов и съемки для обложек модных журналов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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