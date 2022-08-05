17:35 05.08.2022 (обновлено: 18:47 05.08.2022)
Sky News разоблачил мифы о Зеленском
Ведущий Sky News Бернарди заявил о создании в западных СМИ ложного образа Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности, заявил ведущий Sky News Кори Бернарди.
"Я совсем не уверен, что президент Украины действительной такой, каким его изображают западные СМИ", — начал журналист.
По его мнению, в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ" от России.
"Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России", — сказал Бернарди.
Он пояснил, что русские, составляющие значительную часть населения Украины, вынуждены жить там компактно, находясь на военном положении в течение нескольких лет. Им обещали референдум о независимости, но он так и не состоялся. Зеленский взял на себя обязательство остановить гражданскую войну, но не справился с задачей, при этом давление на русских лишь усилилось.
"Он поддержал "Правый сектор"*, чей командир похвалялся, что скармливал кости русских детей своему волку. Очевидно, это шутка. Вот только русские ее не оценили. Особенно те, кого и так унижают украинские солдаты", — отметил Бернарди.
Он также напомнил про слова Зеленского о батальоне Азов**. Президент Украины назвал нацистскую организацию одним из подразделений ВСУ и добавил, что они "такие, какие есть".
Журналист посчитал стремление Зеленского вступить в НАТО провокацией в отношении России. Также репортер обвинил президента Украины в попытке создать себе образ, к которому он не имеет отношения. "Он всюду снимается в зеленой армейской майке. Это часть его образа — человек действия", — добавил Бернарди.
Журналист, кроме того, припомнил Зеленскому саботаж Минских соглашений, запрет на использование русского языка в общественном пространстве, политические преследования в отношении оппонентов и съемки для обложек модных журналов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация