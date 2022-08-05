https://ria.ru/20220805/zayavlenie-1807643775.html

Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме

Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме - РИА Новости, 05.08.2022

Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме

Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:13

2022-08-05T20:13

2022-08-05T20:20

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

туризм

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также предпринять шаги для сотрудничества в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства, туризма, говорится в совместном заявлении государственных лидеров. "Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство", - сообщается в документе.

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россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, туризм