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Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме - РИА Новости, 05.08.2022
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Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме
Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме - РИА Новости, 05.08.2022
Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме
Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:13
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россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
туризм
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также предпринять шаги для сотрудничества в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства, туризма, говорится в совместном заявлении государственных лидеров. "Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство", - сообщается в документе.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, туризм
20:13 05.08.2022 (обновлено: 20:20 05.08.2022)
 
Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме

Россия и Турция договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также предпринять шаги для сотрудничества в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства, туризма, говорится в совместном заявлении государственных лидеров.
"Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство", - сообщается в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
15:42
Путин оценил товарооборот России и Турции
 
РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТуризм
 
 
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