20:13 05.08.2022 (обновлено: 20:20 05.08.2022)
Россия и Турция договорились сотрудничать в торговле, транспорте и туризме
Россия и Турция договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также предпринять шаги для сотрудничества в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства, туризма, говорится в совместном заявлении государственных лидеров.
"Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство", - сообщается в документе.