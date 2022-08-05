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В Москве задержали зайца, ударившего женщину из-за замечания

В Москве задержали зайца, ударившего женщину из-за замечания - РИА Новости, 05.08.2022

В Москве задержали зайца, ударившего женщину из-за замечания

Безбилетный пассажир попытался пройти в московское метро, а когда ему помешала женщина — ударил ее по лицу, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:37

2022-08-05T12:37

2022-08-05T18:46

происшествия

москва

московский метрополитен

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Безбилетный пассажир попытался пройти в московское метро, а когда ему помешала женщина — ударил ее по лицу, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Инцидент произошел в вестибюле станции "Бауманская". Подозреваемый, пристраиваясь за пассажирами, пытался пройти через турникеты.Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел. На него завели уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Безбилетнику избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Когда именно случилось происшествие, в ведомстве не уточнили.

https://ria.ru/20220414/kontroler-1783446702.html

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Потерял работу": безбилетник, ударивший женщину, рассказал о причинах поступка "Потерял работу": безбилетник, ударивший женщину, рассказал о причинах поступка 2022-08-05T12:37 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия