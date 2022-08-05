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В Москве задержали зайца, ударившего женщину из-за замечания
В Москве задержали зайца, ударившего женщину из-за замечания - РИА Новости, 05.08.2022
В Москве задержали зайца, ударившего женщину из-за замечания
Безбилетный пассажир попытался пройти в московское метро, а когда ему помешала женщина — ударил ее по лицу, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:37
2022-08-05T12:37
2022-08-05T18:46
происшествия
москва
московский метрополитен
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Безбилетный пассажир попытался пройти в московское метро, а когда ему помешала женщина — ударил ее по лицу, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Инцидент произошел в вестибюле станции "Бауманская". Подозреваемый, пристраиваясь за пассажирами, пытался пройти через турникеты.Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел. На него завели уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Безбилетнику избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Когда именно случилось происшествие, в ведомстве не уточнили.
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internet-group@rian.ru
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"Потерял работу": безбилетник, ударивший женщину, рассказал о причинах поступка
"Потерял работу": безбилетник, ударивший женщину, рассказал о причинах поступка
2022-08-05T12:37
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:37 05.08.2022 (обновлено: 18:46 05.08.2022)
В Москве задержали зайца, ударившего женщину из-за замечания
В Москве завели уголовное дело на безбилетника, ударившего по лицу женщину из-за замечания