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Службы Москвы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая - РИА Новости, 11.08.2022
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Службы Москвы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая
Службы Москвы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая - РИА Новости, 11.08.2022
Службы Москвы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая
Городские службы столицы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая на востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-05T19:54
2022-08-11T13:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы столицы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая на востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщалось, что на Открытом шоссе в районе остановки "Тагильская улица" из-за дерева, упавшего на контактную сеть, задерживаются маршруты № 2, 13 и 36."Городские службы убрали упавшее на контактную сеть дерево в ВАО. Дерево, упавшее на контактную сеть трамвайных путей на Открытом шоссе, распилено и вывезено", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение трамваев восстанавливается.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
19:54 05.08.2022 (обновлено: 13:55 11.08.2022)
 

Службы Москвы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТрамвай на улице Москвы
Трамвай на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы столицы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая на востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Ранее в Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщалось, что на Открытом шоссе в районе остановки "Тагильская улица" из-за дерева, упавшего на контактную сеть, задерживаются маршруты № 2, 13 и 36.
"Городские службы убрали упавшее на контактную сеть дерево в ВАО. Дерево, упавшее на контактную сеть трамвайных путей на Открытом шоссе, распилено и вывезено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение трамваев восстанавливается.
Упавшее дерево на фасад дома в Тверском районе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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