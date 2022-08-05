https://ria.ru/20220805/tramvai-1808870552.html

Службы Москвы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая

Службы Москвы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая - РИА Новости, 11.08.2022

Службы Москвы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая

Городские службы столицы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая на востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-05T19:54

2022-08-05T19:54

2022-08-11T13:55

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Городские службы столицы убрали дерево, упавшее на контактную сеть трамвая на востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщалось, что на Открытом шоссе в районе остановки "Тагильская улица" из-за дерева, упавшего на контактную сеть, задерживаются маршруты № 2, 13 и 36."Городские службы убрали упавшее на контактную сеть дерево в ВАО. Дерево, упавшее на контактную сеть трамвайных путей на Открытом шоссе, распилено и вывезено", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение трамваев восстанавливается.

https://ria.ru/20220714/derevo-1802467456.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы