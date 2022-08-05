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Кочанова и Мезенцев обсудили активизацию сотрудничества в рамках СГ - РИА Новости, 05.08.2022
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Кочанова и Мезенцев обсудили активизацию сотрудничества в рамках СГ
Кочанова и Мезенцев обсудили активизацию сотрудничества в рамках СГ - РИА Новости, 05.08.2022
Кочанова и Мезенцев обсудили активизацию сотрудничества в рамках СГ
Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев на встрече в пятницу обсудили... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:37
2022-08-05T17:37
союзное государство
совет федерации рф
белоруссия
россия
наталья кочанова
дмитрий мезенцев
союзное государство
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев на встрече в пятницу обсудили результаты проведения IX Форума регионов Беларуси и России в Гродно, сообщает пресс-служба СГ.По количеству участников и сумме подписанных контрактов форум был рекордным и отмечена значимость расширения практики межрегионального и межпарламентского взаимодействия под эгидой Союзного государства.В целях исполнения рекомендаций IX Форума регионов Беларуси и России Мезенцев проинформировал об активизации работы по формированию предложений, призванных исключить забюрократизированность процедуры согласования программ и проектов СГ для обеспечения их финансирования в срок не более одного года.Сторонами была подчеркнута значимость расширения межпарламентских контактов на уровне регионов, необходимость включения в повестку встреч парламентариев с населением и в трудовых коллективах вопросов развития союзного строительства с учетом нового этапа интеграции.Особое внимание в ходе беседы было уделено продвижению экономической интеграции в рамках Союзного государства, реализации 28 отраслевых союзных программ и необходимости максимального использования всех возможностей для запуска новых масштабных проектов, кооперации по целому ряду высокотехнологичных и наукоемких отраслей.Также в ходе встречи были подведены итоги реализации знакового совместного военно-патриотического проекта Совета Республики и Совета Федерации "Поезд Памяти".Мезенцев подчеркнул важность заявки сторон на формирование этого мероприятия в рамках Союзного государства для придания проекту статуса традиционного мероприятия.Кочанова предложила расширить количество участников проекта, чтобы большее число школьников из наших стран посетили знаковые места, связанные с историей Великой Отечественной войны, ознакомились с традициями и повседневной жизнью белорусов и россиян, завязали дружеские отношения.Стороны обсудили ход работы по созданию совместного центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.
https://ria.ru/20220803/kosmos-1806859685.html
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совет федерации рф, белоруссия, россия, наталья кочанова, дмитрий мезенцев, союзное государство
17:37 05.08.2022
 

Кочанова и Мезенцев обсудили активизацию сотрудничества в рамках СГ

© Фото : Пресс-служба Совета РеспубликиПредседатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время встречи
Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Пресс-служба Совета Республики
Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время встречи
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев на встрече в пятницу обсудили результаты проведения IX Форума регионов Беларуси и России в Гродно, сообщает пресс-служба СГ.
По количеству участников и сумме подписанных контрактов форум был рекордным и отмечена значимость расширения практики межрегионального и межпарламентского взаимодействия под эгидой Союзного государства.
В целях исполнения рекомендаций IX Форума регионов Беларуси и России Мезенцев проинформировал об активизации работы по формированию предложений, призванных исключить забюрократизированность процедуры согласования программ и проектов СГ для обеспечения их финансирования в срок не более одного года.
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Сторонами была подчеркнута значимость расширения межпарламентских контактов на уровне регионов, необходимость включения в повестку встреч парламентариев с населением и в трудовых коллективах вопросов развития союзного строительства с учетом нового этапа интеграции.
Особое внимание в ходе беседы было уделено продвижению экономической интеграции в рамках Союзного государства, реализации 28 отраслевых союзных программ и необходимости максимального использования всех возможностей для запуска новых масштабных проектов, кооперации по целому ряду высокотехнологичных и наукоемких отраслей.
Также в ходе встречи были подведены итоги реализации знакового совместного военно-патриотического проекта Совета Республики и Совета Федерации "Поезд Памяти".
Мезенцев подчеркнул важность заявки сторон на формирование этого мероприятия в рамках Союзного государства для придания проекту статуса традиционного мероприятия.
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Кочанова предложила расширить количество участников проекта, чтобы большее число школьников из наших стран посетили знаковые места, связанные с историей Великой Отечественной войны, ознакомились с традициями и повседневной жизнью белорусов и россиян, завязали дружеские отношения.
Стороны обсудили ход работы по созданию совместного центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.
 
Союзное государствоСовет Федерации РФБелоруссияРоссияНаталья КочановаДмитрий МезенцевСоюзное государство
 
 
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