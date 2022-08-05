https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html

Кочанова и Мезенцев обсудили активизацию сотрудничества в рамках СГ

Кочанова и Мезенцев обсудили активизацию сотрудничества в рамках СГ - РИА Новости, 05.08.2022

Кочанова и Мезенцев обсудили активизацию сотрудничества в рамках СГ

Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев на встрече в пятницу обсудили... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:37

2022-08-05T17:37

2022-08-05T17:37

союзное государство

совет федерации рф

белоруссия

россия

наталья кочанова

дмитрий мезенцев

союзное государство

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев на встрече в пятницу обсудили результаты проведения IX Форума регионов Беларуси и России в Гродно, сообщает пресс-служба СГ.По количеству участников и сумме подписанных контрактов форум был рекордным и отмечена значимость расширения практики межрегионального и межпарламентского взаимодействия под эгидой Союзного государства.В целях исполнения рекомендаций IX Форума регионов Беларуси и России Мезенцев проинформировал об активизации работы по формированию предложений, призванных исключить забюрократизированность процедуры согласования программ и проектов СГ для обеспечения их финансирования в срок не более одного года.Сторонами была подчеркнута значимость расширения межпарламентских контактов на уровне регионов, необходимость включения в повестку встреч парламентариев с населением и в трудовых коллективах вопросов развития союзного строительства с учетом нового этапа интеграции.Особое внимание в ходе беседы было уделено продвижению экономической интеграции в рамках Союзного государства, реализации 28 отраслевых союзных программ и необходимости максимального использования всех возможностей для запуска новых масштабных проектов, кооперации по целому ряду высокотехнологичных и наукоемких отраслей.Также в ходе встречи были подведены итоги реализации знакового совместного военно-патриотического проекта Совета Республики и Совета Федерации "Поезд Памяти".Мезенцев подчеркнул важность заявки сторон на формирование этого мероприятия в рамках Союзного государства для придания проекту статуса традиционного мероприятия.Кочанова предложила расширить количество участников проекта, чтобы большее число школьников из наших стран посетили знаковые места, связанные с историей Великой Отечественной войны, ознакомились с традициями и повседневной жизнью белорусов и россиян, завязали дружеские отношения.Стороны обсудили ход работы по созданию совместного центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.

https://ria.ru/20220803/kosmos-1806859685.html

https://ria.ru/20220702/sanktsii-1799773030.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

совет федерации рф, белоруссия, россия, наталья кочанова, дмитрий мезенцев, союзное государство