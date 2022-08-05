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Липецкая область заняла первое место в рейтинге Рослесхоза
Липецкая область заняла первое место в рейтинге Рослесхоза - РИА Новости, 05.08.2022
Липецкая область заняла первое место в рейтинге Рослесхоза
Липецкая область заняла первое место в итоговом рейтинге Рослесхоза по эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:56
2022-08-05T16:56
2022-08-05T16:56
липецкая область
липецкая область
россия
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Липецкая область заняла первое место в итоговом рейтинге Рослесхоза по эффективности ведения лесного хозяйства, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работа региональных лесных ведомств оценивалась по 36 критериям, разделенным на семь групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств. Ранжирование регионов в рейтинге эффективности проводится на основе показателей, достигнутых по этим группам. В соответствии с постановлением правительства РФ 10 лучших регионов премируются.Артамонов отметил, что лидирующие позиции Липецкой области принесли высокий профессионализм и слаженная работа команды."Лес – это живой организм и ему необходима забота. Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия, увеличение лесистости – важная экологическая задача, которая в регионе успешно решается. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220802/stroitelstvo-1806650845.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, общество, игорь артамонов