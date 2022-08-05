https://ria.ru/20220805/proizvodstvo-1807590583.html

Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14%

Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14% - РИА Новости, 05.08.2022

Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14%

Тамбовская область в I полугодии 2022 года увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса птицы на 14%, до свыше 190 тысяч тонн,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:18

2022-08-05T17:18

2022-08-05T17:18

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

экономика

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ТАМБОВ, 5 авг – РИА Новости. Тамбовская область в I полугодии 2022 года увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса птицы на 14%, до свыше 190 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства региона.В структуре всех видов производимого мяса в сельскохозяйственных предприятиях области эта категория превышает 60%. Доля в общероссийском производстве мяса птицы — 6%."Наш регион в тройке лидеров ЦФО по производству мяса птицы. Мы полностью обеспечиваем собственные потребности в мясе кур и индейки, а также кормим другие регионы. Продукция тамбовских птицефабрик идёт также на экспорт. Уверен, у Тамбовщины есть лидерский потенциал по производству мяса, которое пользуется самым большим спросом у населения", - отмечает временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220803/produkty-1806878946.html

тамбовская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, экономика