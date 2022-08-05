https://ria.ru/20220805/proizvodstvo-1807590583.html
Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14%
Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14% - РИА Новости, 05.08.2022
Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14%
Тамбовская область в I полугодии 2022 года увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса птицы на 14%, до свыше 190 тысяч тонн,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:18
2022-08-05T17:18
2022-08-05T17:18
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_744b88994e433bfdf5d9f4b506e8fba7.jpg
ТАМБОВ, 5 авг – РИА Новости. Тамбовская область в I полугодии 2022 года увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса птицы на 14%, до свыше 190 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства региона.В структуре всех видов производимого мяса в сельскохозяйственных предприятиях области эта категория превышает 60%. Доля в общероссийском производстве мяса птицы — 6%."Наш регион в тройке лидеров ЦФО по производству мяса птицы. Мы полностью обеспечиваем собственные потребности в мясе кур и индейки, а также кормим другие регионы. Продукция тамбовских птицефабрик идёт также на экспорт. Уверен, у Тамбовщины есть лидерский потенциал по производству мяса, которое пользуется самым большим спросом у населения", - отмечает временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20220803/produkty-1806878946.html
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ccb5fe51ad460db1f381b74654b1266e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, максим егоров, экономика