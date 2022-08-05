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Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14% - РИА Новости, 05.08.2022
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Тамбовская область
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Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14%
Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14% - РИА Новости, 05.08.2022
Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14%
Тамбовская область в I полугодии 2022 года увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса птицы на 14%, до свыше 190 тысяч тонн,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:18
2022-08-05T17:18
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
экономика
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ТАМБОВ, 5 авг – РИА Новости. Тамбовская область в I полугодии 2022 года увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса птицы на 14%, до свыше 190 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства региона.В структуре всех видов производимого мяса в сельскохозяйственных предприятиях области эта категория превышает 60%. Доля в общероссийском производстве мяса птицы — 6%."Наш регион в тройке лидеров ЦФО по производству мяса птицы. Мы полностью обеспечиваем собственные потребности в мясе кур и индейки, а также кормим другие регионы. Продукция тамбовских птицефабрик идёт также на экспорт. Уверен, у Тамбовщины есть лидерский потенциал по производству мяса, которое пользуется самым большим спросом у населения", - отмечает временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.
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тамбовская область, максим егоров, экономика
17:18 05.08.2022
 

Тамбовская область в I полугодии увеличила производство мяса птицы на 14%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 5 авг – РИА Новости. Тамбовская область в I полугодии 2022 года увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса птицы на 14%, до свыше 190 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства региона.
В структуре всех видов производимого мяса в сельскохозяйственных предприятиях области эта категория превышает 60%. Доля в общероссийском производстве мяса птицы — 6%.
"Наш регион в тройке лидеров ЦФО по производству мяса птицы. Мы полностью обеспечиваем собственные потребности в мясе кур и индейки, а также кормим другие регионы. Продукция тамбовских птицефабрик идёт также на экспорт. Уверен, у Тамбовщины есть лидерский потенциал по производству мяса, которое пользуется самым большим спросом у населения", - отмечает временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 11:40Тамбовская область
Тамбовщина в I полугодии увеличила производство пищевых продуктов на 9%
 
Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровЭкономика
 
 
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