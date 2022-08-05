https://ria.ru/20220805/politika-1807619294.html

"Европа должна благодарить Турцию". О чем договорились Путин и Эрдоган

"Европа должна благодарить Турцию". О чем договорились Путин и Эрдоган - РИА Новости, 05.08.2022

"Европа должна благодарить Турцию". О чем договорились Путин и Эрдоган

"Открыть новую страницу" в отношениях Москвы и Анкары надеется президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В пятницу он прилетел в Сочи на встречу с Владимиром... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:00

2022-08-05T19:00

2022-08-05T20:41

турция

россия

аэс "аккую"

евросоюз

турецкий поток

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

украина

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. "Открыть новую страницу" в отношениях Москвы и Анкары надеется президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В пятницу он прилетел в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Как отмечают эксперты, стороны демонстрируют готовность к поиску взаимовыгодных решений. Западу послали четкий сигнал: Анкара больше не оглядывается на Вашингтон, а ведет самостоятельную политику.От "Аккую" до послания мируЭрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией: руководителями ключевых ведомств, включая МИД, Минобороны, министерства энергетики и природных ресурсов, казначейства и финансов, торговли, сельского и лесного хозяйства.Первым делом президенты побеседовали тет-а-тет. После чего начались переговоры на уровне делегаций.Одну из главных тем сразу обозначил Эрдоган: первая в Турции АЭС "Аккую", которую строит "Росатом". Днем ранее проект обсуждали вице-премьер Александр Новак и турецкий министр торговли Мехмет Муш, отметившие высокий уровень сотрудничества."Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в регионе. Надеюсь, мы откроем новую страницу в двусторонних отношениях", — подчеркнул турецкий лидер.Отметив рост товарооборота между странами, Путин сказал: "Надеюсь, нам сегодня удастся подписать меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией (во главе с Новаком. — Прим. ред.) при работе в Турции".Президент России поблагодарил коллегу за посредничество в решении зернового вопроса и напомнил об особой роли Анкары в работе "Турецкого потока" — "важнейшей газовой артерии в ЕС"."Думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок", — заявил Путин.Эрдоган также дал понять, что двусторонняя встреча имеет широкий геополитический контекст: "Сегодня мир устремил взгляды на Сочи: что в Сочи будут делать, чем они займутся в Сочи, что будут обсуждать? И вслед за нашей встречей, наверное, самый лучший ответ будет направлен этим кругам, этим лицам".После приветственных слов лидеры удалились на первый, личный раунд переговоров. Позднее к ним присоединились члены делегаций. Как заранее предупреждал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, из-за ограничений по времени турецкой стороны от итоговой пресс-конференции пришлось отказаться. Совместное заявлениеПосле четырехчасовой встречи стало известно, что лидеры приняли совместное заявление. При этом, уточнил Песков, никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве, подписывать не планировалось.Вице-премьер Новак, комментируя итоги переговоров, подчеркнул, что были достигнуты очень важные решения, выводящие экономические отношения на новый уровень. "Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях", — отметил зампредседателя правительства.Президенты подчеркнули необходимость полного выполнения стамбульской "зерновой сделки", включая беспрепятственный экспорт российского зерна и удобрений."Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями", — сообщается в документе.Кроме того, была затронута и ливийская проблематика: Россия и Турция заявили о приверженности суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии."Главы государств договорились провести следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня в Турции", — говорится в документе.Не сбавляя скоростиПо мнению наблюдателей, сам факт приезда Эрдогана и его послание мировому сообществу красноречиво свидетельствуют об интересе Анкары к еще большему сближению с Москвой.Предыдущая встреча лидеров России и Турции состоялась совсем недавно. Девятнадцатого июля в Тегеране они вместе с иранским коллегой Ибрахимом Раиси провели саммит в трехстороннем "астанинском формате", направленном на урегулирование в Сирии. В тот же день Путин и Эрдоган обсудили сирийскую операцию Анкары, кризис на Украине и вывоз зерна по Черному морю.По одной из проблем удалось достигнуть прорыва. Спустя всего три дня в Стамбуле подписали документы по условиям отправки зерна из черноморских портов. А уже в начале недели из Одессы в Ливан вышел сухогруз с кукурузой.Третьего августа на полях совещания Совета министров иностранных дел АСЕАН в Пномпене глава МИД России Сергей Лавров пообщался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По данным российского ведомства, был "обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, прежде всего по ситуации на Украине".Также министры оценили ход выполнения договоренностей по транспортировке украинского зерна из черноморских портов и обсудили сирийскую проблематику. Это стало своего рода подготовкой к переговорам на высшем уровне.Турецкие резоныНезадолго до визита в Сочи министр Чавушоглу в своем микроблоге выразил надежду, что договоренности по зерну будут способствовать "прекращению огня и стабильному миру" на украинской территории.Заинтересованность в урегулировании кризиса на Украине Турция не скрывает. Анкара пытается сыграть роль медиатора между Москвой и Киевом. Впрочем, посреднические усилия пока не увенчались успехом — из-за несговорчивости украинских властей, подчеркивает российское руководство.Анкара и Киев активно сотрудничают в оборонной сфере, напоминает глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. В частности, речь идет о покупке технологий запорожского предприятия "Мотор Сич", с которым турки заключили несколько соглашений. Российская спецоперация поставила по сомнение способность Украины выполнить взятые на себя обязательства.Еще одна причина инициированной Эрдоганом встречи, предполагают аналитики, — ситуация на севере Сирии. Анкара весной анонсировала там масштабную операцию, однако это затрагивает зону ответственности России. Поэтому турецкие силы пока действую не так масштабно, как того хотел бы Эрдоган."У Турции есть конкретные тактические задачи в провинции Алеппо. Видимо, Россия в Тегеране не дала добро на это. Сейчас турки надеются на уступки, либо же прибегнут к тактике постепенного "откусывания" территорий", — говорит Евсеев."Эрдоган приезжает к Путину — значит, он хочет получить то, чего не достигли за месяцы переговоров очных и по телефону. Возможно, Сирия — наиболее острая на сегодняшний момент для Турции проблема, синхронизировать позиции по которой, очевидно, не удалось на саммите в Тегеране", — отметил и доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ Павел Шлыков."США должно стать меньше на Востоке""К Турции приковано внимание как ни к одной другой стране. Дело в том, что у России есть возможность влиять на позицию турецких партнеров, в Анкаре Москву слушают и слышат", — рассуждает заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Бакланов.В пример он приводит как раз север Сирии, где Анкара отказалась от амбициозных планов военной операции — именно из-за явного несогласия Москвы.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что переговоры с такой обширной повесткой — хорошая возможность "сверить часы".Для Турции же контакты с Россией, даже несмотря на расхождение по конкретным проблемам, — шанс утвердить себя в качестве глобального игрока, добавляют эксперты.Руководитель отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков полагает, что цель регулярных контактов — именно в поиске точек соприкосновения, и пока это удается. "Будущее мирового политического порядка сдвигается на Восток. Россия выработала особый формат взаимодействия с Турцией, беспрецедентный трехсторонний формат с Ираном. Анкара же демонстрирует, что США должно стать меньше на Востоке", — говорит он.Российско-турецкие отношения, подчеркивает Бакланов, представляют собой новый вид межгосударственного сотрудничества, когда противоречия не носят ультимативного характера, а проблемы решаются с уважением к интересам каждой из сторон.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/potok-1798570836.html

https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790570926.html

турция

россия

украина

сирия

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турция, россия, аэс "аккую", евросоюз, турецкий поток, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, украина, сирия