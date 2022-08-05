https://ria.ru/20220805/pogibshie-1807550448.html

Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек

Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек - РИА Новости, 05.08.2022

Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек

Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составило 8367 человек, включая 116 детей, сообщает в Telegram-канале аппарат... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:54

2022-08-05T15:54

2022-08-05T15:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

дарья морозова

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составило 8367 человек, включая 116 детей, сообщает в Telegram-канале аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Отмечается, что в период с 29 июля по 3 августа в республике погибли 87 силовиков и 20 мирных жителей, пострадали 472 сотрудника силовых структур, ранения получили 99 гражданских.

донецкая народная республика

донбасс

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова, вооруженные силы украины, украина, в мире