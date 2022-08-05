Рейтинг@Mail.ru
Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/pogibshie-1807550448.html
Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек
Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек - РИА Новости, 05.08.2022
Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек
Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составило 8367 человек, включая 116 детей, сообщает в Telegram-канале аппарат... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:54
2022-08-05T15:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
дарья морозова
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805268880_0:124:2970:1794_1920x0_80_0_0_3072b317d0cf173136c457c1c241a409.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составило 8367 человек, включая 116 детей, сообщает в Telegram-канале аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Отмечается, что в период с 29 июля по 3 августа в республике погибли 87 силовиков и 20 мирных жителей, пострадали 472 сотрудника силовых структур, ранения получили 99 гражданских.
донецкая народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805268880_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9527a713a28a02997afc7793b2374f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова, вооруженные силы украины, украина, в мире
15:54 05.08.2022
 
Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек

Аппарат омбудсмена Морозовой: число жертв агрессии Украины в ДНР составило 8367 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЦветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы в Донецке
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составило 8367 человек, включая 116 детей, сообщает в Telegram-канале аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
Отмечается, что в период с 29 июля по 3 августа в республике погибли 87 силовиков и 20 мирных жителей, пострадали 472 сотрудника силовых структур, ранения получили 99 гражданских.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала