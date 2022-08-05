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Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек
Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек - РИА Новости, 05.08.2022
Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек
Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составило 8367 человек, включая 116 детей, сообщает в Telegram-канале аппарат... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:54
2022-08-05T15:54
2022-08-05T15:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
дарья морозова
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составило 8367 человек, включая 116 детей, сообщает в Telegram-канале аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Отмечается, что в период с 29 июля по 3 августа в республике погибли 87 силовиков и 20 мирных жителей, пострадали 472 сотрудника силовых структур, ранения получили 99 гражданских.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, дарья морозова, вооруженные силы украины, украина, в мире
Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек
Аппарат омбудсмена Морозовой: число жертв агрессии Украины в ДНР составило 8367 человек