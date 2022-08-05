https://ria.ru/20220805/ochistka-1807504676.html

Специалисты провели очистку дна акваторий на Северном речном вокзале

Специалисты провели очистку дна акваторий на Северном речном вокзале - РИА Новости, 05.08.2022

Специалисты провели очистку дна акваторий на Северном речном вокзале

Специалисты провели очистку дна акваторий причалов на Северном речном вокзале, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:22

2022-08-05T14:22

2022-08-05T14:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

северный речной вокзал

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты провели очистку дна акваторий причалов на Северном речном вокзале, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году на столичных пассажирских причалах организованы гидротехнические работы по очистке акваторий. Это необходимо из-за загрязнения дна бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность перевозок. Сегодня завершили соответствующие мероприятия на причалах Северного речного вокзала", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что все работы проводились в ночное время, чтобы не препятствовать движению судов в период активной навигации.По его словам, за три ночи специалисты очистили дно всех 17 причалов, в общей сложности извлекли более 13 тонн крупного бытового мусора. Вначале дно обследовали водолазы, работы проводила специальная бригада, для извлечения мусора были задействованы баржа, буксир и кран.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2020 году в рамках благоустройства парка и набережной Северного речного вокзала провели капитальный ремонт всех причалов. Сегодня они могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных теплоходов. -0-

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва