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На Урале пенсионерка умерла после 12 часов ожидания медицинской помощи - РИА Новости, 05.08.2022
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На Урале пенсионерка умерла после 12 часов ожидания медицинской помощи
На Урале пенсионерка умерла после 12 часов ожидания медицинской помощи - РИА Новости, 05.08.2022
На Урале пенсионерка умерла после 12 часов ожидания медицинской помощи
Следственный комитет начал проверку сообщений в СМИ о том, что 73-летней жительнице Верхней Туры долгое время не оказывали медпомощь, из-за чего женщина умерла, РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:49
2022-08-05T16:49
происшествия
здоровье - общество
верхняя тура
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку сообщений в СМИ о том, что 73-летней жительнице Верхней Туры долгое время не оказывали медпомощь, из-за чего женщина умерла, сообщает региональное СУ СК РФ.По информации уральских СМИ, 73-летней жительнице Верхней Туры, заслуженному учителю русского языка, стало плохо, ей вызвали скорую медпомощь, которую она ждала впоследствии 7 часов. После того, как пенсионерку доставили в больницу Красноуральска, там ее отказались принимать из-за отсутствия специалистов. Женщину направили в больницу Нижнего Тагила, где она ждала помощи еще пять часов в приемном покое и ночью умерла. Дочь погибшей обратилась с жалобой в Минздрав Свердловской области."Накануне в ряде средств массовой информации размещены публикации о том, что 73-летняя жительница города Верхней Туры скончалась в нижнетагильской больнице спустя несколько часов ожидания медицинской помощи. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ведомстве. Сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента, принимаются меры к опросу родственников умершей пенсионерки и медицинских работников, добавили в пресс-службе.
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верхняя тура
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происшествия, здоровье - общество, верхняя тура, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
16:49 05.08.2022
 
На Урале пенсионерка умерла после 12 часов ожидания медицинской помощи

Свердловский СК проверяет сообщения о женщине, умершей после 12 часов ожидания медпомощи

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку сообщений в СМИ о том, что 73-летней жительнице Верхней Туры долгое время не оказывали медпомощь, из-за чего женщина умерла, сообщает региональное СУ СК РФ.
По информации уральских СМИ, 73-летней жительнице Верхней Туры, заслуженному учителю русского языка, стало плохо, ей вызвали скорую медпомощь, которую она ждала впоследствии 7 часов. После того, как пенсионерку доставили в больницу Красноуральска, там ее отказались принимать из-за отсутствия специалистов. Женщину направили в больницу Нижнего Тагила, где она ждала помощи еще пять часов в приемном покое и ночью умерла. Дочь погибшей обратилась с жалобой в Минздрав Свердловской области.
"Накануне в ряде средств массовой информации размещены публикации о том, что 73-летняя жительница города Верхней Туры скончалась в нижнетагильской больнице спустя несколько часов ожидания медицинской помощи. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ведомстве. Сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента, принимаются меры к опросу родственников умершей пенсионерки и медицинских работников, добавили в пресс-службе.
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