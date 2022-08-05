https://ria.ru/20220805/meditsina-1807576406.html

На Урале пенсионерка умерла после 12 часов ожидания медицинской помощи

На Урале пенсионерка умерла после 12 часов ожидания медицинской помощи - РИА Новости, 05.08.2022

На Урале пенсионерка умерла после 12 часов ожидания медицинской помощи

Следственный комитет начал проверку сообщений в СМИ о том, что 73-летней жительнице Верхней Туры долгое время не оказывали медпомощь, из-за чего женщина умерла, РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:49

2022-08-05T16:49

2022-08-05T16:49

происшествия

здоровье - общество

верхняя тура

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку сообщений в СМИ о том, что 73-летней жительнице Верхней Туры долгое время не оказывали медпомощь, из-за чего женщина умерла, сообщает региональное СУ СК РФ.По информации уральских СМИ, 73-летней жительнице Верхней Туры, заслуженному учителю русского языка, стало плохо, ей вызвали скорую медпомощь, которую она ждала впоследствии 7 часов. После того, как пенсионерку доставили в больницу Красноуральска, там ее отказались принимать из-за отсутствия специалистов. Женщину направили в больницу Нижнего Тагила, где она ждала помощи еще пять часов в приемном покое и ночью умерла. Дочь погибшей обратилась с жалобой в Минздрав Свердловской области."Накануне в ряде средств массовой информации размещены публикации о том, что 73-летняя жительница города Верхней Туры скончалась в нижнетагильской больнице спустя несколько часов ожидания медицинской помощи. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ведомстве. Сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента, принимаются меры к опросу родственников умершей пенсионерки и медицинских работников, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211206/mukovistsidoz-1761809727.html

верхняя тура

свердловская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, верхняя тура, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область