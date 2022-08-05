https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807427181.html

В России за сутки госпитализировали 1906 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1906 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1906 заболевших COVID-19

Более 18,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, более 1,9 тысячи человек госпитализированы, умерли 47 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:10

2022-08-05T11:10

2022-08-05T11:12

распространение коронавируса

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общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 18,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, более 1,9 тысячи человек госпитализированы, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 18 555 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 47 человек", — говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки в стране выздоровели 9 817 человек, это на 0,7% больше по сравнению с 4 августа."По состоянию на 5 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 906 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,5%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 40 регионах, снижение - в 40, ситуация не изменилась в пяти.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии