11:10 05.08.2022 (обновлено: 11:12 05.08.2022)
В России за сутки госпитализировали 1906 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 18 555 случаев COVID-19, выздоровели 9817, умерли 47 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 18,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, более 1,9 тысячи человек госпитализированы, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 18 555 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 47 человек", — говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки в стране выздоровели 9 817 человек, это на 0,7% больше по сравнению с 4 августа.
"По состоянию на 5 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 906 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,5%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 40 регионах, снижение - в 40, ситуация не изменилась в пяти.
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