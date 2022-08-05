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В Британии призвали Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня - РИА Новости, 05.08.2022
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В Британии призвали Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня
В Британии призвали Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня - РИА Новости, 05.08.2022
В Британии призвали Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня
Запад, заявляя о безусловной поддержке Украины и Тайваня любыми средствами, идет на риск полномасштабного конфликта с Россией и Китаем, предупредил в статье для РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:11
2022-08-05T01:11
в мире
украина
тайвань
сша
россия
великобритания
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Запад, заявляя о безусловной поддержке Украины и Тайваня любыми средствами, идет на риск полномасштабного конфликта с Россией и Китаем, предупредил в статье для издания The Guardian обозреватель Саймон Дженкинс.Как отмечается, в отношении Тайваня тот же Вашингтон заявляется о поддержке принципа "одного Китая", но не отказывается от соглашений о военной помощи Тайбэю. Схожая ситуация, по версии Дженкинса, наблюдается и с Киевом, которому на Западе твердят о необходимости "поражения России", игнорируя факт того, что усиление поддержки Украины ведет к более жесткой реакции Москвы.Автор статьи напоминает, что западное вмешательство в дела других государств в последние годы больше походило на имперские войны, приведшие к бессмысленной гибели тысяч людей по всему миру."Запад должен быть готов отступить", - резюмирует Дженкинс.Ранее визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил США, что "играющий с огнем рискует обжечься". При этом администрация США заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая" и дистанцировалась от визита Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, тайвань, сша, россия, великобритания
01:11 05.08.2022
 
В Британии призвали Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня

Обозреватель Guardian Дженкинс призвал Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраина, Киев
Украина, Киев - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украина, Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Запад, заявляя о безусловной поддержке Украины и Тайваня любыми средствами, идет на риск полномасштабного конфликта с Россией и Китаем, предупредил в статье для издания The Guardian обозреватель Саймон Дженкинс.
Как отмечается, в отношении Тайваня тот же Вашингтон заявляется о поддержке принципа "одного Китая", но не отказывается от соглашений о военной помощи Тайбэю. Схожая ситуация, по версии Дженкинса, наблюдается и с Киевом, которому на Западе твердят о необходимости "поражения России", игнорируя факт того, что усиление поддержки Украины ведет к более жесткой реакции Москвы.
Автор статьи напоминает, что западное вмешательство в дела других государств в последние годы больше походило на имперские войны, приведшие к бессмысленной гибели тысяч людей по всему миру.
"Запад должен быть готов отступить", - резюмирует Дженкинс.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Орбан считает, что стратегия Запада уменьшает шансы на мир
Ранее визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил США, что "играющий с огнем рискует обжечься". При этом администрация США заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая" и дистанцировалась от визита Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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