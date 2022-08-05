https://ria.ru/20220805/gruziya-1807439031.html

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в антироссийской кампании

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в антироссийской кампании - РИА Новости, 05.08.2022

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в антироссийской кампании

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционное "Единое национальное движение" и их сторонники проводят в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:36

2022-08-05T11:36

2022-08-05T11:36

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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционное "Единое национальное движение" и их сторонники проводят в стране ксенофобскую кампанию против прибывших российских туристов.Ранее крупная неправительственная организация "Международная прозрачность - Грузия" сообщила, что с марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в семь раз превышает годовой показатель прошлого года. Оппозиционные партии призвали правящую команду ввести визовый режим для россиян, чтобы ограничить время их пребывания в стране до трех месяцев. Вскоре в соцсетях появилась петиция с таким же требованием, которую подписали около 13 тысяч граждан Грузии."Уже несколько дней партия войны и их представители пытаются развернуть волну ксенофобской кампании. Они пытаются убедить общественность в том, что русские прибыли в Грузию в беспрецедентно большом количестве и что это представляет серьезную угрозу для страны", - заявил Кобахидзе на брифинге.По его словам, одна из оппозиционных телекомпаний пыталась на днях убедить население в том, что число прибывших в Грузию граждан России составляет 10% от местного населения, что не является правдой, так как "количество граждан России, въехавших в Грузию в этом году, в три раза меньше, чем в 2019 году"."Мы не можем серьезно комментировать заявления, согласно которым в Грузию массово приезжают не туристы из России, а сотрудники военных и спецслужб. Если и есть что-то, что представляет серьезную угрозу для нашей страны, так это именно ксенофобская и шовинистическая кампания... Хотим еще раз напомнить обществу, что втягивание Грузии в военный конфликт, чего хочет партия войны в лице "Национального движения" и ее партнеров, принесет самые тяжелые последствия для нашей страны и ее населения. Поэтому правительство сделает все, чтобы не допустить войны в стране", - добавил Кобахидзе.

https://ria.ru/20220704/gruziya-1800128576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия