https://ria.ru/20220805/gaza-1807588250.html
В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"
В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада" - РИА Новости, 05.08.2022
В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"
Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:11
2022-08-05T17:11
2022-08-05T22:29
в мире
исламский джихад
израиль
ашраф аль-кидра
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.По информации источника, жертвой удара стал Тайсир аль-Джабари, который командовал "Бригадами аль-Кудс" (военным крылом группировки) в северной части анклава.В свою очередь, представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра заявил в Twitter, что при израильском ударе пострадали несколько человек.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
https://ria.ru/20220802/ubiystvo-1806559060.html
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в мире, исламский джихад, израиль, ашраф аль-кидра, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
17:11 05.08.2022 (обновлено: 22:29 05.08.2022)
В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"
При израильском авиаударе по сектору Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"