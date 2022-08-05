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В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада" - РИА Новости, 05.08.2022
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В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"
В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада" - РИА Новости, 05.08.2022
В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"
Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:11
2022-08-05T22:29
в мире
исламский джихад
израиль
ашраф аль-кидра
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.По информации источника, жертвой удара стал Тайсир аль-Джабари, который командовал "Бригадами аль-Кудс" (военным крылом группировки) в северной части анклава.В свою очередь, представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра заявил в Twitter, что при израильском ударе пострадали несколько человек.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
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в мире, исламский джихад, израиль, ашраф аль-кидра, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
17:11 05.08.2022 (обновлено: 22:29 05.08.2022)
 
В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"

При израильском авиаударе по сектору Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"

© AFP 2022 / Mahmud HamsПоследствия авиаудара Израиля по Сектору Газа. 5 августа 2022
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа. 5 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа. 5 августа 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.
По информации источника, жертвой удара стал Тайсир аль-Джабари, который командовал "Бригадами аль-Кудс" (военным крылом группировки) в северной части анклава.
В свою очередь, представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра заявил в Twitter, что при израильском ударе пострадали несколько человек.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
Западный берег - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 03:11
В столкновениях с израильской армией погиб палестинский подросток
 
В миреИсламский джихадИзраильАшраф аль-КидраОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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