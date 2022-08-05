https://ria.ru/20220805/gaza-1807588250.html

В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"

В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада" - РИА Новости, 05.08.2022

В секторе Газа погиб один из командиров "Исламского джихада"

Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:11

2022-08-05T17:11

2022-08-05T22:29

в мире

исламский джихад

израиль

ашраф аль-кидра

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.По информации источника, жертвой удара стал Тайсир аль-Джабари, который командовал "Бригадами аль-Кудс" (военным крылом группировки) в северной части анклава.В свою очередь, представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра заявил в Twitter, что при израильском ударе пострадали несколько человек.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20220802/ubiystvo-1806559060.html

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в мире, исламский джихад, израиль, ашраф аль-кидра, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа