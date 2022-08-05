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В правительстве ДНР заявили, что республика полностью обеспечена пшеницей - РИА Новости, 05.08.2022
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В правительстве ДНР заявили, что республика полностью обеспечена пшеницей
В правительстве ДНР заявили, что республика полностью обеспечена пшеницей - РИА Новости, 05.08.2022
В правительстве ДНР заявили, что республика полностью обеспечена пшеницей
Ожидаемый валовой сбор пшеницы в Донецкой Народной республике превысит показатели прошлого года более чем на 40%, говорится в сообщении на сайте правительства... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:12
2022-08-05T17:12
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Ожидаемый валовой сбор пшеницы в Донецкой Народной республике превысит показатели прошлого года более чем на 40%, говорится в сообщении на сайте правительства ДНР."По предварительным оценкам специалистов аграрного ведомства, по итогам уборочной кампании 2022 года ожидаемый валовой сбор зерновых культур, в частности пшеницы, превысит показатели прошлого года более чем на 40%. Таким образом, Донецкая Народная республика будет полностью обеспечена зерном пшеницы", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что в ходе проведения уборочной кампании уже убрано ранних зерновых и зернобобовых культур на площади в 172,6 тысячи гектаров, что составляет 69,5% к посевной площади.Как отмечается в сообщении, на ход уборочной кампании влияет множество факторов, включая "погодные условия, большое количество заминированных земель сельскохозяйственного назначения на освобожденных территориях (в том числе с засеянными культурами), а также риски, связанные с проведением боевых действий".
https://ria.ru/20220805/razrusheniya-1807558946.html
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96
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Крамаренко: ДНР полностью обеспечена зерном с большим заделом на экспортный потенциал
В ДНР уже на 70% завершена уборка урожая, основные крупные хозяйства закончили страду, среди прочего сформирован очень хороший задел на экспортный потенциал, сказал РИА Новости министр агрокомплекса Крамаренко.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, в мире
17:12 05.08.2022
 
В правительстве ДНР заявили, что республика полностью обеспечена пшеницей

Урожай пшеницы в ДНР может превысить прошлогодние показатели более чем на 40 процентов

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Ожидаемый валовой сбор пшеницы в Донецкой Народной республике превысит показатели прошлого года более чем на 40%, говорится в сообщении на сайте правительства ДНР.
"По предварительным оценкам специалистов аграрного ведомства, по итогам уборочной кампании 2022 года ожидаемый валовой сбор зерновых культур, в частности пшеницы, превысит показатели прошлого года более чем на 40%. Таким образом, Донецкая Народная республика будет полностью обеспечена зерном пшеницы", - отмечается в сообщении.
Комбайн во время уборочной кампании в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Украинские войска при отступлении из ДНР разрушают сельское хозяйство
Подчеркивается, что в ходе проведения уборочной кампании уже убрано ранних зерновых и зернобобовых культур на площади в 172,6 тысячи гектаров, что составляет 69,5% к посевной площади.
Как отмечается в сообщении, на ход уборочной кампании влияет множество факторов, включая "погодные условия, большое количество заминированных земель сельскохозяйственного назначения на освобожденных территориях (в том числе с засеянными культурами), а также риски, связанные с проведением боевых действий".
Докучаевск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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