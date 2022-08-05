https://ria.ru/20220805/donbass-1807588940.html

В правительстве ДНР заявили, что республика полностью обеспечена пшеницей

В правительстве ДНР заявили, что республика полностью обеспечена пшеницей - РИА Новости, 05.08.2022

В правительстве ДНР заявили, что республика полностью обеспечена пшеницей

Ожидаемый валовой сбор пшеницы в Донецкой Народной республике превысит показатели прошлого года более чем на 40%, говорится в сообщении на сайте правительства... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:12

2022-08-05T17:12

2022-08-05T17:12

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Ожидаемый валовой сбор пшеницы в Донецкой Народной республике превысит показатели прошлого года более чем на 40%, говорится в сообщении на сайте правительства ДНР."По предварительным оценкам специалистов аграрного ведомства, по итогам уборочной кампании 2022 года ожидаемый валовой сбор зерновых культур, в частности пшеницы, превысит показатели прошлого года более чем на 40%. Таким образом, Донецкая Народная республика будет полностью обеспечена зерном пшеницы", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что в ходе проведения уборочной кампании уже убрано ранних зерновых и зернобобовых культур на площади в 172,6 тысячи гектаров, что составляет 69,5% к посевной площади.Как отмечается в сообщении, на ход уборочной кампании влияет множество факторов, включая "погодные условия, большое количество заминированных земель сельскохозяйственного назначения на освобожденных территориях (в том числе с засеянными культурами), а также риски, связанные с проведением боевых действий".

https://ria.ru/20220805/razrusheniya-1807558946.html

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донецкая народная республика

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Крамаренко: ДНР полностью обеспечена зерном с большим заделом на экспортный потенциал В ДНР уже на 70% завершена уборка урожая, основные крупные хозяйства закончили страду, среди прочего сформирован очень хороший задел на экспортный потенциал, сказал РИА Новости министр агрокомплекса Крамаренко. 2022-08-05T17:12 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, в мире