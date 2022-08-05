https://ria.ru/20220805/chernogolovka-1807627504.html
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport - РИА Новости, 05.08.2022
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport
Информация о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport об организации производства данной продукции в России не соответствует... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:59
2022-08-05T18:59
2022-08-05T18:59
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport об организации производства данной продукции в России не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черноголовки".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co ведет переговоры с ПК "Аквалайф" об организации производства в России. В сообщениях ПК "Аквалайф" называли владельцем "Черноголовки", однако в пресс-службе уточнили, что ПК "Аквалайф" входит в холдинг "Черноголовка" и является одной из производственных компаний."Мы не ведем таких переговоров", - сообщили в компании, уточнив, что вся информация по этому поводу не соответствует действительности.В начале марта газета Stuttgarter Nachrichten сообщила, что в Ritter Sport было принято и реализовано решение "не инвестировать дальше в российский рынок и остановить там рекламу".Позднее, в конце месяца, агентство dpa со ссылкой на представителя компании заявило, что компания продолжит поставки в Россию. По данным компании, которые привело dpa, доля рынка Ritter Sport в России составляет 7%, а доля продаж в России от общего объема продаж Ritter Sport - около 10%.
https://ria.ru/20220629/fastfud-1798932355.html
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экономика, россия, технологии
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport в России
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport об организации производства данной продукции в России не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черноголовки".
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co ведет переговоры с ПК "Аквалайф" об организации производства в России
. В сообщениях ПК "Аквалайф" называли владельцем "Черноголовки", однако в пресс-службе уточнили, что ПК "Аквалайф" входит в холдинг "Черноголовка" и является одной из производственных компаний.
"Мы не ведем таких переговоров", - сообщили в компании, уточнив, что вся информация по этому поводу не соответствует действительности.
В начале марта газета Stuttgarter Nachrichten сообщила, что в Ritter Sport было принято и реализовано решение "не инвестировать дальше в российский рынок и остановить там рекламу".
Позднее, в конце месяца, агентство dpa со ссылкой на представителя компании заявило, что компания продолжит поставки в Россию. По данным компании, которые привело dpa, доля рынка Ritter Sport в России составляет 7%, а доля продаж в России от общего объема продаж Ritter Sport - около 10%.