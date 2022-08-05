Рейтинг@Mail.ru
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/chernogolovka-1807627504.html
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport - РИА Новости, 05.08.2022
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport
Информация о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport об организации производства данной продукции в России не соответствует... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:59
2022-08-05T18:59
экономика
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807627205_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddad53ac481ce6105438ca9613bd3110.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport об организации производства данной продукции в России не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черноголовки".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что немецкая компания Alfred Ritter GmbH &amp; Co ведет переговоры с ПК "Аквалайф" об организации производства в России. В сообщениях ПК "Аквалайф" называли владельцем "Черноголовки", однако в пресс-службе уточнили, что ПК "Аквалайф" входит в холдинг "Черноголовка" и является одной из производственных компаний."Мы не ведем таких переговоров", - сообщили в компании, уточнив, что вся информация по этому поводу не соответствует действительности.В начале марта газета Stuttgarter Nachrichten сообщила, что в Ritter Sport было принято и реализовано решение "не инвестировать дальше в российский рынок и остановить там рекламу".Позднее, в конце месяца, агентство dpa со ссылкой на представителя компании заявило, что компания продолжит поставки в Россию. По данным компании, которые привело dpa, доля рынка Ritter Sport в России составляет 7%, а доля продаж в России от общего объема продаж Ritter Sport - около 10%.
https://ria.ru/20220629/fastfud-1798932355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807627205_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d640c48688de0adaa73dc9b2a07dcd70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, технологии
18:59 05.08.2022
 
"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport

"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport в России

© AFP 2022 / DPA / Patrick Seeger Немецкий шоколад Ritter Sport
Немецкий шоколад Ritter Sport - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / DPA / Patrick Seeger
Немецкий шоколад Ritter Sport. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport об организации производства данной продукции в России не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черноголовки".
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co ведет переговоры с ПК "Аквалайф" об организации производства в России. В сообщениях ПК "Аквалайф" называли владельцем "Черноголовки", однако в пресс-службе уточнили, что ПК "Аквалайф" входит в холдинг "Черноголовка" и является одной из производственных компаний.
"Мы не ведем таких переговоров", - сообщили в компании, уточнив, что вся информация по этому поводу не соответствует действительности.
В начале марта газета Stuttgarter Nachrichten сообщила, что в Ritter Sport было принято и реализовано решение "не инвестировать дальше в российский рынок и остановить там рекламу".
Позднее, в конце месяца, агентство dpa со ссылкой на представителя компании заявило, что компания продолжит поставки в Россию. По данным компании, которые привело dpa, доля рынка Ritter Sport в России составляет 7%, а доля продаж в России от общего объема продаж Ritter Sport - около 10%.
Посетители в ресторане KFC - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 11:09
Burger King и KFC в России перейдут на напитки "Черноголовки"
 
ЭкономикаРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала