https://ria.ru/20220805/chernogolovka-1807627504.html

"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport

"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport - РИА Новости, 05.08.2022

"Черноголовка" опровергла данные о переговорах по производству Ritter Sport

Информация о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport об организации производства данной продукции в России не соответствует... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:59

2022-08-05T18:59

2022-08-05T18:59

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport об организации производства данной продукции в России не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черноголовки".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co ведет переговоры с ПК "Аквалайф" об организации производства в России. В сообщениях ПК "Аквалайф" называли владельцем "Черноголовки", однако в пресс-службе уточнили, что ПК "Аквалайф" входит в холдинг "Черноголовка" и является одной из производственных компаний."Мы не ведем таких переговоров", - сообщили в компании, уточнив, что вся информация по этому поводу не соответствует действительности.В начале марта газета Stuttgarter Nachrichten сообщила, что в Ritter Sport было принято и реализовано решение "не инвестировать дальше в российский рынок и остановить там рекламу".Позднее, в конце месяца, агентство dpa со ссылкой на представителя компании заявило, что компания продолжит поставки в Россию. По данным компании, которые привело dpa, доля рынка Ritter Sport в России составляет 7%, а доля продаж в России от общего объема продаж Ritter Sport - около 10%.

https://ria.ru/20220629/fastfud-1798932355.html

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экономика, россия, технологии