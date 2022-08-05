Японские истребители поднимались по тревоге из-за китайских беспилотников
"Иомиури": японские истребители поднимались по тревоге из-за двух китайских беспилотников
© Фото : U.S. Air ForceИстребители ВВС Японии
© Фото : U.S. Air Force
Истребители ВВС Японии. Архивное фото
ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Истребители японских сил самообороны поднимались по тревоге из-за двух китайских беспилотников, совершавших полет над островами Сакисима на юге префектуры Окинава, сообщила газета "Иомиури".
Беспилотник-разведчик и беспилотник-камикадзе вошли из Восточно-Китайского моря в район Тихого океана около островов Сакисима в разное время, но двигались почти по одному маршруту. Воздушное пространство при этом нарушено не было, но японские военно-воздушные силы самообороны подняли по тревоге истребители.
Обострение ситуации вокруг Тайваня связано с визитом туда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
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В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе.
Помимо учений Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.