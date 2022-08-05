https://ria.ru/20220805/bespilotniki-1807520615.html

Японские истребители поднимались по тревоге из-за китайских беспилотников

Японские истребители поднимались по тревоге из-за китайских беспилотников - РИА Новости, 05.08.2022

Японские истребители поднимались по тревоге из-за китайских беспилотников

Истребители японских сил самообороны поднимались по тревоге из-за двух китайских беспилотников, совершавших полет над островами Сакисима на юге префектуры... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:51

2022-08-05T14:51

2022-08-05T14:51

в мире

нэнси пелоси

китай

тайвань

пекин

мид кнр

япония

визит пелоси на тайвань

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ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Истребители японских сил самообороны поднимались по тревоге из-за двух китайских беспилотников, совершавших полет над островами Сакисима на юге префектуры Окинава, сообщила газета "Иомиури".Беспилотник-разведчик и беспилотник-камикадзе вошли из Восточно-Китайского моря в район Тихого океана около островов Сакисима в разное время, но двигались почти по одному маршруту. Воздушное пространство при этом нарушено не было, но японские военно-воздушные силы самообороны подняли по тревоге истребители.В четверг Пекин начал масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами в шести районах в акватории вокруг Тайваня. Учения продлятся до 12.00 воскресенья. В четверг 5 из 11 ракет упали в исключительной экономической зоне Японии, был заявлен протест.Обострение ситуации вокруг Тайваня связано с визитом туда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе.Помимо учений Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220804/protest-1807241351.html

https://ria.ru/20220805/tayvan-1807425857.html

китай

тайвань

пекин

япония

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, пекин, мид кнр, япония, визит пелоси на тайвань