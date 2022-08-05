https://ria.ru/20220805/banki-1807405852.html
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания - РИА Новости, 05.08.2022
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания
Банк России рекомендовал банкам заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания, чтобы они могли принять взвешенное решение о... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:03
2022-08-05T10:03
2022-08-05T10:03
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания, чтобы они могли принять взвешенное решение о дальнейшем обслуживании, говорится в сообщении регулятора."Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях - например, не менее чем за 15 дней", - пишет ЦБ.Регулятор считает, что у клиентов должно быть достаточно времени, чтобы решить, согласны они или нет обслуживаться по новым правилам.Банки адаптируются к работе в условиях санкционных ограничений, пересматривают содержание и параметры оказываемых услуг. Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины, отметил ЦБ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/bank-1807235402.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать клиентам о намерении изменить условия обслуживания
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания, чтобы они могли принять взвешенное решение о дальнейшем обслуживании, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях - например, не менее чем за 15 дней", - пишет ЦБ
.
Регулятор считает, что у клиентов должно быть достаточно времени, чтобы решить, согласны они или нет обслуживаться по новым правилам.
Банки адаптируются к работе в условиях санкционных ограничений, пересматривают содержание и параметры оказываемых услуг. Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины, отметил ЦБ.