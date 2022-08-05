https://ria.ru/20220805/banki-1807405852.html

ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания

ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания - РИА Новости, 05.08.2022

ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания

Банк России рекомендовал банкам заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания, чтобы они могли принять взвешенное решение о... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:03

2022-08-05T10:03

2022-08-05T10:03

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания, чтобы они могли принять взвешенное решение о дальнейшем обслуживании, говорится в сообщении регулятора."Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях - например, не менее чем за 15 дней", - пишет ЦБ.Регулятор считает, что у клиентов должно быть достаточно времени, чтобы решить, согласны они или нет обслуживаться по новым правилам.Банки адаптируются к работе в условиях санкционных ограничений, пересматривают содержание и параметры оказываемых услуг. Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины, отметил ЦБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/bank-1807235402.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия