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ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания - РИА Новости, 05.08.2022
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ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания - РИА Новости, 05.08.2022
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания
Банк России рекомендовал банкам заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания, чтобы они могли принять взвешенное решение о... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:03
2022-08-05T10:03
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания, чтобы они могли принять взвешенное решение о дальнейшем обслуживании, говорится в сообщении регулятора."Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях - например, не менее чем за 15 дней", - пишет ЦБ.Регулятор считает, что у клиентов должно быть достаточно времени, чтобы решить, согласны они или нет обслуживаться по новым правилам.Банки адаптируются к работе в условиях санкционных ограничений, пересматривают содержание и параметры оказываемых услуг. Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины, отметил ЦБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
10:03 05.08.2022
 
ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать об изменениях условий обслуживания

ЦБ рекомендовал банкам заранее сообщать клиентам о намерении изменить условия обслуживания

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Банк России рекомендовал банкам заранее информировать клиентов о намерении изменить условия обслуживания, чтобы они могли принять взвешенное решение о дальнейшем обслуживании, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях - например, не менее чем за 15 дней", - пишет ЦБ.
Регулятор считает, что у клиентов должно быть достаточно времени, чтобы решить, согласны они или нет обслуживаться по новым правилам.
Банки адаптируются к работе в условиях санкционных ограничений, пересматривают содержание и параметры оказываемых услуг. Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины, отметил ЦБ.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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