https://ria.ru/20220804/zaderzhanie-1807122050.html
ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной
ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной - РИА Новости, 04.08.2022
ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной
Сотрудники УФСБ России по Магаданской области установили и задержали жителя Магадана, который в интернете призывал к насилию в отношении русских и оскорбил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T03:47
2022-08-04T03:47
2022-08-04T03:47
происшествия
россия
магаданская область
магадан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
МАГАДАН, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Магаданской области установили и задержали жителя Магадана, который в интернете призывал к насилию в отношении русских и оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства."УФСБ России по Магаданской области установлен и задержан житель Магадана, разместивший в сети интернет публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в форме насильственных действий в отношении лиц русской национальности и публично унизивший честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", и "Реабилитация нацизма".
https://ria.ru/20220730/otvetstvennost-1806149135.html
россия
магаданская область
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, магаданская область, магадан
ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной
Жителя Магадана будут судить за унижение достоинства ветерана Великой Отечественной войны