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ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной - РИА Новости, 04.08.2022
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ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной
ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной - РИА Новости, 04.08.2022
ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной
Сотрудники УФСБ России по Магаданской области установили и задержали жителя Магадана, который в интернете призывал к насилию в отношении русских и оскорбил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T03:47
2022-08-04T03:47
происшествия
россия
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Магаданской области установили и задержали жителя Магадана, который в интернете призывал к насилию в отношении русских и оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства."УФСБ России по Магаданской области установлен и задержан житель Магадана, разместивший в сети интернет публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в форме насильственных действий в отношении лиц русской национальности и публично унизивший честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", и "Реабилитация нацизма".
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происшествия, россия, магаданская область, магадан
03:47 04.08.2022
 
ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной

Жителя Магадана будут судить за унижение достоинства ветерана Великой Отечественной войны

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Магаданской области установили и задержали жителя Магадана, который в интернете призывал к насилию в отношении русских и оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по Магаданской области установлен и задержан житель Магадана, разместивший в сети интернет публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в форме насильственных действий в отношении лиц русской национальности и публично унизивший честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", и "Реабилитация нацизма".
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