https://ria.ru/20220804/zaderzhanie-1807122050.html

ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной

ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной - РИА Новости, 04.08.2022

ФСБ задержала жителя Магадана, оскорбившего ветерана Великой Отечественной

Сотрудники УФСБ России по Магаданской области установили и задержали жителя Магадана, который в интернете призывал к насилию в отношении русских и оскорбил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T03:47

2022-08-04T03:47

2022-08-04T03:47

происшествия

россия

магаданская область

магадан

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МАГАДАН, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Магаданской области установили и задержали жителя Магадана, который в интернете призывал к насилию в отношении русских и оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства."УФСБ России по Магаданской области установлен и задержан житель Магадана, разместивший в сети интернет публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в форме насильственных действий в отношении лиц русской национальности и публично унизивший честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", и "Реабилитация нацизма".

https://ria.ru/20220730/otvetstvennost-1806149135.html

россия

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происшествия, россия, магаданская область, магадан