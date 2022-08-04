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Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу - РИА Новости, 04.08.2022
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Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу
Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу - РИА Новости, 04.08.2022
Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу
Мобильная академия видеоконтента YAPPY прибывает 7 августа в Йошкар-Олу, сообщает пресс-служба видеоплатформы. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:04
2022-08-04T16:04
новости компаний - экономика
технологии
республика марий эл
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мобильная академия видеоконтента YAPPY прибывает 7 августа в Йошкар-Олу, сообщает пресс-служба видеоплатформы.На Набережной Брюгге (Патриаршая площадь) в этот день в рамках празднования 438-летия столицы Марий Эл жители города смогут встретиться с инфлюэнсерами, послушать диджеев и артистов, записать коллабы, поучаствовать в мастер-классах от инфлюэнсеров, в создании граффити, соревнованиях по стритболу и скейтбордингу.Также участники мероприятия смогут принять участие в "Баттле городов": для этого надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в YAPPY c хештегом своего города — #yappytruckyoshkarola (Йошкар-Ола). Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. Лучшие ролики попадут в подбору "YAPPY Truck: лучшие видео".Мобильная академия контента представляющая собой трак с современным аудио- и видеооборудованием для съёмки совместных роликов (коллабов), путешествует по регионам с начала лета."YAPPY Truck уже два месяца путешествует по стране. Из Санкт-Петербурга, где состоялось открытие, мобильная академия отправилась в Казань, а следом — в Нижний Новгород. В каждом из городов трак собирал десятки тысяч людей, но пока рекорд держит Казань: академию посетили больше 125 тысяч человек. Путешествие YAPPY Truck продолжается, а значит, и у жителей других регионов будет возможность проявить себя, встретиться со своими кумирами и стать частью российской блогосферы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора YAPPY Данилы Овчарова.
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новости компаний - экономика, технологии, республика марий эл
16:04 04.08.2022
 

Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу

© Фото : Пресс-служба YAPPY Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу
Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Пресс-служба YAPPY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мобильная академия видеоконтента YAPPY прибывает 7 августа в Йошкар-Олу, сообщает пресс-служба видеоплатформы.
На Набережной Брюгге (Патриаршая площадь) в этот день в рамках празднования 438-летия столицы Марий Эл жители города смогут встретиться с инфлюэнсерами, послушать диджеев и артистов, записать коллабы, поучаствовать в мастер-классах от инфлюэнсеров, в создании граффити, соревнованиях по стритболу и скейтбордингу.
© Фото : Пресс-служба YAPPY Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу
Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Пресс-служба YAPPY
Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу
Также участники мероприятия смогут принять участие в "Баттле городов": для этого надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в YAPPY c хештегом своего города — #yappytruckyoshkarola (Йошкар-Ола). Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. Лучшие ролики попадут в подбору "YAPPY Truck: лучшие видео".
Мобильная академия контента представляющая собой трак с современным аудио- и видеооборудованием для съёмки совместных роликов (коллабов), путешествует по регионам с начала лета.
"YAPPY Truck уже два месяца путешествует по стране. Из Санкт-Петербурга, где состоялось открытие, мобильная академия отправилась в Казань, а следом — в Нижний Новгород. В каждом из городов трак собирал десятки тысяч людей, но пока рекорд держит Казань: академию посетили больше 125 тысяч человек. Путешествие YAPPY Truck продолжается, а значит, и у жителей других регионов будет возможность проявить себя, встретиться со своими кумирами и стать частью российской блогосферы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора YAPPY Данилы Овчарова.
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 20:21
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек
 
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