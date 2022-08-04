https://ria.ru/20220804/videkontent-1807259476.html

Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу

Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу - РИА Новости, 04.08.2022

Мобильная академия видеконтента YAPPY 7 августа приедет в Йошкар-Олу

Мобильная академия видеоконтента YAPPY прибывает 7 августа в Йошкар-Олу, сообщает пресс-служба видеоплатформы. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:04

2022-08-04T16:04

2022-08-04T16:04

новости компаний - экономика

технологии

республика марий эл

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мобильная академия видеоконтента YAPPY прибывает 7 августа в Йошкар-Олу, сообщает пресс-служба видеоплатформы.На Набережной Брюгге (Патриаршая площадь) в этот день в рамках празднования 438-летия столицы Марий Эл жители города смогут встретиться с инфлюэнсерами, послушать диджеев и артистов, записать коллабы, поучаствовать в мастер-классах от инфлюэнсеров, в создании граффити, соревнованиях по стритболу и скейтбордингу.Также участники мероприятия смогут принять участие в "Баттле городов": для этого надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в YAPPY c хештегом своего города — #yappytruckyoshkarola (Йошкар-Ола). Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. Лучшие ролики попадут в подбору "YAPPY Truck: лучшие видео".Мобильная академия контента представляющая собой трак с современным аудио- и видеооборудованием для съёмки совместных роликов (коллабов), путешествует по регионам с начала лета."YAPPY Truck уже два месяца путешествует по стране. Из Санкт-Петербурга, где состоялось открытие, мобильная академия отправилась в Казань, а следом — в Нижний Новгород. В каждом из городов трак собирал десятки тысяч людей, но пока рекорд держит Казань: академию посетили больше 125 тысяч человек. Путешествие YAPPY Truck продолжается, а значит, и у жителей других регионов будет возможность проявить себя, встретиться со своими кумирами и стать частью российской блогосферы", — приводится в сообщении комментарий генерального директора YAPPY Данилы Овчарова.

https://ria.ru/20220704/akademiya-1800204414.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, технологии, республика марий эл