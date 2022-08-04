При обстреле украинскими войсками Донецка пострадала женщина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Кировского района ранена женщина
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Продолжают поступать данные о пострадавших и разрушениях в результате сегодняшних обстрелов со стороны украинских неонацистов. В Кировском районе по адресу: ул. Токарева, 124/1 пострадала женщина, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.