https://ria.ru/20220804/pugovitsa-1807351560.html

МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу

МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу - РИА Новости, 04.08.2022

МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:28

2022-08-04T20:28

2022-08-04T22:08

сергей лавров

россия

камбоджа

мария захарова

энтони блинкен

в мире

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать министра иностранных дел Сергея Лаврова за пуговицу на АСЕАН для обсуждения проблемы заключенных, если у него будет возможность.Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что, "если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".Сам министр сообщил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже.Лавров в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.

https://ria.ru/20220804/kambodzha-1807301089.html

россия

камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, россия, камбоджа, мария захарова, энтони блинкен, в мире