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МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу - РИА Новости, 04.08.2022
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МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу
МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу - РИА Новости, 04.08.2022
МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:28
2022-08-04T22:08
сергей лавров
россия
камбоджа
мария захарова
энтони блинкен
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать министра иностранных дел Сергея Лаврова за пуговицу на АСЕАН для обсуждения проблемы заключенных, если у него будет возможность.Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что, "если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".Сам министр сообщил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже.Лавров в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.
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сергей лавров, россия, камбоджа, мария захарова, энтони блинкен, в мире
20:28 04.08.2022 (обновлено: 22:08 04.08.2022)
 
МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу

Захарова высмеяла планы госсекретаря США Блинкена поймать главу МИД Лаврова за пуговицу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкНа встрече глав внешнеполитических ведомств в Пномпене
На встрече глав внешнеполитических ведомств в Пномпене - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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На встрече глав внешнеполитических ведомств в Пномпене
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать министра иностранных дел Сергея Лаврова за пуговицу на АСЕАН для обсуждения проблемы заключенных, если у него будет возможность.

"За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки", — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что, "если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".
Сам министр сообщил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже.
Лавров в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Пномпене с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Сергей ЛавровРоссияКамбоджаМария ЗахароваЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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