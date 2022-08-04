https://ria.ru/20220804/pugovitsa-1807351560.html
МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу
МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу - РИА Новости, 04.08.2022
МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:28
2022-08-04T20:28
2022-08-04T22:08
сергей лавров
россия
камбоджа
мария захарова
энтони блинкен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807352411_0:121:3426:2048_1920x0_80_0_0_df73ff2799a57e911cdaec011859e2f8.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать министра иностранных дел Сергея Лаврова за пуговицу на АСЕАН для обсуждения проблемы заключенных, если у него будет возможность.Ранее представитель Белого дома заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что, "если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".Сам министр сообщил, что пока не пересекался с Блинкеном на мероприятиях по линии АСЕАН в Камбодже.Лавров в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. "АСЕАНовская неделя", которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.
https://ria.ru/20220804/kambodzha-1807301089.html
россия
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807352411_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_242a407949635adae7e4c81eee43477c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, камбоджа, мария захарова, энтони блинкен, в мире
20:28 04.08.2022 (обновлено: 22:08 04.08.2022)
МИД ответил на идею о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу
Захарова высмеяла планы госсекретаря США Блинкена поймать главу МИД Лаврова за пуговицу