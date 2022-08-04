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Пелоси посетила демилитаризованную зону в Южной Корее - РИА Новости, 04.08.2022
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Пелоси посетила демилитаризованную зону в Южной Корее
Пелоси посетила демилитаризованную зону в Южной Корее - РИА Новости, 04.08.2022
Пелоси посетила демилитаризованную зону в Южной Корее
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во главе делегации конгресса США посетила демилитаризованную зону на Корейском полуострове и поблагодарила... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:22
2022-08-04T20:22
в мире
юн сок ель
сша
южная корея
сингапур
визит пелоси на тайвань
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во главе делегации конгресса США посетила демилитаризованную зону на Корейском полуострове и поблагодарила американских военных, дислоцированных в регионе, сообщила пресс-служба Пелоси."В ходе визита в объединенную зону безопасности и на базу ВВС Осан, мы донесли благодарность конгресса и страны нашим военным за патриотическую службу", - заявила по итогам визита Пелоси.Спикер совершает турне по азиатским странам. Ранее она побывала в Сингапуре и Малайзии, а затем вопреки протестам Пекина посетила остров Тайвань. В среду Пелоси прибыла в Южную Корею. В Сеуле делегацию американских конгрессменов принял спикер Национального собрания Ким Чжин Пе."Мы вновь подчеркнули нашу приверженность союзу США с Южной Кореей в продвижении безопасности, укреплении наших цепочек поставок и повышении уровня торговли и инвестиций, идущем на пользу обеих стран", - отметила по итогам переговоров Пелоси.Личной встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем не состоялось, однако они провели телефонные переговоры, сообщила Пелоси.
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южная корея
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в мире, юн сок ель, сша, южная корея, сингапур, визит пелоси на тайвань
20:22 04.08.2022
 
Пелоси посетила демилитаризованную зону в Южной Корее

Пелоси посетила демилитаризованную зону в Южной Корее и поблагодарила военных США

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во главе делегации конгресса США посетила демилитаризованную зону на Корейском полуострове и поблагодарила американских военных, дислоцированных в регионе, сообщила пресс-служба Пелоси.
"В ходе визита в объединенную зону безопасности и на базу ВВС Осан, мы донесли благодарность конгресса и страны нашим военным за патриотическую службу", - заявила по итогам визита Пелоси.
Спикер совершает турне по азиатским странам. Ранее она побывала в Сингапуре и Малайзии, а затем вопреки протестам Пекина посетила остров Тайвань. В среду Пелоси прибыла в Южную Корею. В Сеуле делегацию американских конгрессменов принял спикер Национального собрания Ким Чжин Пе.
"Мы вновь подчеркнули нашу приверженность союзу США с Южной Кореей в продвижении безопасности, укреплении наших цепочек поставок и повышении уровня торговли и инвестиций, идущем на пользу обеих стран", - отметила по итогам переговоров Пелоси.
Личной встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем не состоялось, однако они провели телефонные переговоры, сообщила Пелоси.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 12:42
Медведев: США сеют рознь везде, кроме своего континента, теперь — в Азии
 
В миреЮн Сок ЕльСШАЮжная КореяСингапурВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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