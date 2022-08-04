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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ обесточило пять школ - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/obstrel-1807197492.html
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ обесточило пять школ
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ обесточило пять школ - РИА Новости, 04.08.2022
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ обесточило пять школ
Три больницы, пять школ и семь детских садов обесточены в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:45
2022-08-04T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
министерство угля и энергетики днр
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Три больницы, пять школ и семь детских садов обесточены в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В 10.20 (совпадает с мск) в результате боевых действий обесточено 49 ТП, 13 котельных, 3 больницы, 5 школ, 7 детских садов, 11 546 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк (днр)
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в мире, петровский район, министерство угля и энергетики днр, донецк (днр)
12:45 04.08.2022 (обновлено: 12:52 04.08.2022)
 
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ обесточило пять школ

При обстреле Петровского района Донецка ВСУ обесточило пять школ и семь детсадов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Три больницы, пять школ и семь детских садов обесточены в Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
"В 10.20 (совпадает с мск) в результате боевых действий обесточено 49 ТП, 13 котельных, 3 больницы, 5 школ, 7 детских садов, 11 546 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районМинистерство угля и энергетики ДНРДонецк (ДНР)
 
 
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