https://ria.ru/20220804/obstrel-1807185425.html

Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести

Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести - РИА Новости, 04.08.2022

Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести

Число пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка возросло до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:17

2022-08-04T12:17

2022-08-04T12:24

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка возросло до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Мэр ранее сообщал о пяти пострадавших. Позднее штаб территориальной обороны ДНР подтвердил информацию о двух погибших и пяти пострадавших."На пр. Гурова в Ворошиловском районе ранен мужчина", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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