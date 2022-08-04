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Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/obstrel-1807185425.html
Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести
Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести - РИА Новости, 04.08.2022
Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести
Число пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка возросло до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:17
2022-08-04T12:24
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка возросло до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Мэр ранее сообщал о пяти пострадавших. Позднее штаб территориальной обороны ДНР подтвердил информацию о двух погибших и пяти пострадавших."На пр. Гурова в Ворошиловском районе ранен мужчина", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
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донецк (днр), в мире
12:17 04.08.2022 (обновлено: 12:24 04.08.2022)
 
Число раненных при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести

Кулемзин: число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка выросло до шести

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск Ворошиловского района Донецка возросло до шести, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр ранее сообщал о пяти пострадавших. Позднее штаб территориальной обороны ДНР подтвердил информацию о двух погибших и пяти пострадавших.
"На пр. Гурова в Ворошиловском районе ранен мужчина", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
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