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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 04.08.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных

Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:14

2022-08-04T10:14

2022-08-04T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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украина

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава и четыре бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 6 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли 48 человек личного состава, девять бронетранспортеров, две долговременные огневые точки.Как отмечается, 3 августа более 5 гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Лисичанск и Капитаново.

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр