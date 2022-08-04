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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 04.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:14
2022-08-04T10:14
2022-08-04T10:14
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава и четыре бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 6 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли 48 человек личного состава, девять бронетранспортеров, две долговременные огневые точки.Как отмечается, 3 августа более 5 гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Лисичанск и Капитаново.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 50 человек и четыре БТР