https://ria.ru/20220804/kino-1807159927.html

Якутия выпустит в прокат около 20 региональных фильмов в 2022 году

Якутия выпустит в прокат около 20 региональных фильмов в 2022 году - РИА Новости, 04.08.2022

Якутия выпустит в прокат около 20 региональных фильмов в 2022 году

Якутия в 2022 году выпустит в прокат около 20 региональных фильмов, по итогам прошедшего квартала 40% от репертуара в местных кинотеатрах составляет якутское... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:00

2022-08-04T11:00

2022-08-04T11:00

республика саха (якутия)

культура

айсен николаев

россия

якутск

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ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Якутия в 2022 году выпустит в прокат около 20 региональных фильмов, по итогам прошедшего квартала 40% от репертуара в местных кинотеатрах составляет якутское кино, заявил художественный руководитель "Сахафильм" Алексей Романов на форуме "ProДФО-Республика Саха (Якутия)".В четверг в Якутске проходят мероприятия в рамках форума "ProДФО". В дискуссии на тему "Российский культурный код как сфера притяжения и удержания населения Дальнего Востока" власть, население, эксперты и СМИ обсудили основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются российские кинотеатры, а также молодые авторы видеоконтента и режиссеры.По словам Романова, в условиях западных санкций нехватку зарубежных фильмов в якутских кинотеатрах компенсирует якутское кино. "В этом году запланирован выход 20 региональных фильмов, у части из них уже состоялись премьеры. Больше премьер ожидается осенью, в начале зимы, когда народ вернется с отпусков, с каникул… за прошедший квартал, если посмотреть репертуары наших кинотеатров, то 40% состоит из якутского кино. Я надеюсь, что в будущем в Якутии будет выходить еще больше наших фильмов… нам необходимо перестроиться, и думать о том, как привлечь зрителя… Будем думать о кооперации… есть определенные планы… Якутское кино действительно выходит за пределы республики, оно перестает быть региональным", - рассказал Романов.В свою очередь, как отметила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, региональные власти активно поддерживают региональное кинопроизводство."Если первый тренд по всей России был связан с тем, что ходить в кино модно, то в Якутии стало модно снимать кино и сниматься в кино. У нас многие жители, в том числе из деревень, становятся участниками фильмов – так создается культурная среда... Те решения, которые принял в 2018 году глава региона Айсен Николаев, о четком финансировании, не всегда связаны с пандемией... количество фильмов выдерживалось всегда... Согласно статистике проката этого года, фильм "Джулур: Мас-рестлинг" идет первым, а после него уже "Человек-паук". Республика продолжит поддерживать кинопроизводство, в том числе и за счет строительства кинотеатров и кинопроката", - подчеркнула она.Глава республики Айсен Николаев на полях Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости о том, что якутский кинематограф будет участвовать в процессе развития российского кино, уже сняты несколько фильмов при участии крупнейших кинокомпаний РФ.Разработанное в Якутии технологическое решение, которое включает недорогой кинопроектор, позволит проводить кинопоказы даже в небольших населенных пунктах и обеспечит развитие киносети, сообщил руководитель организации "Якутская республиканская киносеть" Петр Чиряев во время презентации на Российской креативной неделе.

https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html

https://ria.ru/20200910/rezhisser-1577015954.html

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якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, айсен николаев, россия, якутск