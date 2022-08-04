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В Донецке простились с полковником Ольгой Качурой

В Донецке простились с полковником Ольгой Качурой - РИА Новости, 04.08.2022

В Донецке простились с полковником Ольгой Качурой

В Донецке простились с гвардии полковником Ольгой Качурой с позывным "Корса", которая была замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:38

2022-08-04T12:38

2022-08-04T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

денис пушилин

владимир путин

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. В Донецке простились с гвардии полковником Ольгой Качурой с позывным "Корса", которая была замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР, передает корреспондент РИА Новости.Утром церемонию провести не смогли, помешал обстрел центра города. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.На траурной церемонии присутствовало командование Народной милиции, руководство Донецкой Народной Республики, другие официальные лица.Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке. Также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, произошло попадание снаряда в машину на трассе Горловка - Ясиноватая, помимо Качуры, погиб еще один человек, двое получили тяжелые ранения. Глава ДНР Денис Пушилин 3 августа присвоил Качуре звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), на следующий день президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Российской Федерации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк (днр)

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Церемония прощания с Ольгой Качурой в Донецке В центре Донецка простились с полковником Ольгой Качурой с позывным "Корса", после того как утром церемонии помешали украинские удары 2022-08-04T12:38 true PT0M27S

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