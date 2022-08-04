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Врио владимирского губернатора проконтролирует инцидент с избиением девочки - РИА Новости, 04.08.2022
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Врио владимирского губернатора проконтролирует инцидент с избиением девочки
Врио владимирского губернатора проконтролирует инцидент с избиением девочки - РИА Новости, 04.08.2022
Врио владимирского губернатора проконтролирует инцидент с избиением девочки
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев взял на личный контроль инцидент в Курлово, где старшеклассницы избили... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:10
2022-08-04T10:10
происшествия
владимирская область
россия
гусь-хрустальный район
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев взял на личный контроль инцидент в Курлово, где старшеклассницы избили девочку, сообщила администрация региона.Видео избиения появилось в социальных сетях в среду: на кадрах видно, как три девушки-подростка бьют руками и ногами девочки помладше, таскают ее за волосы. Проверки уже начали региональные следственное управление СК РФ, полиция и прокуратура.Как сообщили РИА Новости в УМВД, личности участников установлены, в отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей и воспитанию". Как уточнили в прокуратуре, по предварительным данным, причиной конфликта могло стать то, что девочка якобы сказала что-то негативное в адрес семьи одной из старшеклассниц."В социальных сетях распространяется видео о жестоком избиении девочки в Курлово Гусь-Хрустального района. У ребенка ушибы и ссадины. Инцидент под личным контролем главы региона. Предстоит выяснить, нет ли скрытых повреждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Владимирской области.Уточняется, что по поручению Авдеева на место выехала областная комиссия по делам несовершеннолетних. К контролю над состоянием здоровья девочки подключен региональный департамент здравоохранения."Детская жестокость - сигнал о том, что есть сбой в воспитании. Будем разбираться в инциденте, исправлять ситуацию", - цитирует слова врио губернатора его пресс-служба.
https://ria.ru/20220713/izbienie-1802175666.html
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владимирская область
россия
гусь-хрустальный район
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происшествия, владимирская область, россия, гусь-хрустальный район, следственный комитет россии (ск рф)
10:10 04.08.2022
 
Врио владимирского губернатора проконтролирует инцидент с избиением девочки

Врио владимирского губернатора Авдеев взял на контроль инцидент с избиением школьницы

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ / Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ /
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев взял на личный контроль инцидент в Курлово, где старшеклассницы избили девочку, сообщила администрация региона.
Видео избиения появилось в социальных сетях в среду: на кадрах видно, как три девушки-подростка бьют руками и ногами девочки помладше, таскают ее за волосы. Проверки уже начали региональные следственное управление СК РФ, полиция и прокуратура.
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Как сообщили РИА Новости в УМВД, личности участников установлены, в отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей и воспитанию". Как уточнили в прокуратуре, по предварительным данным, причиной конфликта могло стать то, что девочка якобы сказала что-то негативное в адрес семьи одной из старшеклассниц.
"В социальных сетях распространяется видео о жестоком избиении девочки в Курлово Гусь-Хрустального района. У ребенка ушибы и ссадины. Инцидент под личным контролем главы региона. Предстоит выяснить, нет ли скрытых повреждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Владимирской области.
Уточняется, что по поручению Авдеева на место выехала областная комиссия по делам несовершеннолетних. К контролю над состоянием здоровья девочки подключен региональный департамент здравоохранения.
"Детская жестокость - сигнал о том, что есть сбой в воспитании. Будем разбираться в инциденте, исправлять ситуацию", - цитирует слова врио губернатора его пресс-служба.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияГусь-Хрустальный районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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