Врио владимирского губернатора проконтролирует инцидент с избиением девочки
Врио владимирского губернатора Авдеев взял на контроль инцидент с избиением школьницы
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ / Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев взял на личный контроль инцидент в Курлово, где старшеклассницы избили девочку, сообщила администрация региона.
Как сообщили РИА Новости в УМВД, личности участников установлены, в отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей и воспитанию". Как уточнили в прокуратуре, по предварительным данным, причиной конфликта могло стать то, что девочка якобы сказала что-то негативное в адрес семьи одной из старшеклассниц.
"В социальных сетях распространяется видео о жестоком избиении девочки в Курлово Гусь-Хрустального района. У ребенка ушибы и ссадины. Инцидент под личным контролем главы региона. Предстоит выяснить, нет ли скрытых повреждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Владимирской области.
Уточняется, что по поручению Авдеева на место выехала областная комиссия по делам несовершеннолетних. К контролю над состоянием здоровья девочки подключен региональный департамент здравоохранения.
"Детская жестокость - сигнал о том, что есть сбой в воспитании. Будем разбираться в инциденте, исправлять ситуацию", - цитирует слова врио губернатора его пресс-служба.
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