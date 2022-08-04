https://ria.ru/20220804/izbienie-1807146059.html

Врио владимирского губернатора проконтролирует инцидент с избиением девочки

Врио владимирского губернатора проконтролирует инцидент с избиением девочки - РИА Новости, 04.08.2022

Врио владимирского губернатора проконтролирует инцидент с избиением девочки

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев взял на личный контроль инцидент в Курлово, где старшеклассницы избили... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:10

2022-08-04T10:10

2022-08-04T10:10

происшествия

владимирская область

россия

гусь-хрустальный район

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев взял на личный контроль инцидент в Курлово, где старшеклассницы избили девочку, сообщила администрация региона.Видео избиения появилось в социальных сетях в среду: на кадрах видно, как три девушки-подростка бьют руками и ногами девочки помладше, таскают ее за волосы. Проверки уже начали региональные следственное управление СК РФ, полиция и прокуратура.Как сообщили РИА Новости в УМВД, личности участников установлены, в отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей и воспитанию". Как уточнили в прокуратуре, по предварительным данным, причиной конфликта могло стать то, что девочка якобы сказала что-то негативное в адрес семьи одной из старшеклассниц."В социальных сетях распространяется видео о жестоком избиении девочки в Курлово Гусь-Хрустального района. У ребенка ушибы и ссадины. Инцидент под личным контролем главы региона. Предстоит выяснить, нет ли скрытых повреждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Владимирской области.Уточняется, что по поручению Авдеева на место выехала областная комиссия по делам несовершеннолетних. К контролю над состоянием здоровья девочки подключен региональный департамент здравоохранения."Детская жестокость - сигнал о том, что есть сбой в воспитании. Будем разбираться в инциденте, исправлять ситуацию", - цитирует слова врио губернатора его пресс-служба.

https://ria.ru/20220713/izbienie-1802175666.html

https://ria.ru/20211110/izbienie-1758359459.html

владимирская область

россия

гусь-хрустальный район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимирская область, россия, гусь-хрустальный район, следственный комитет россии (ск рф)