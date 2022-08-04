https://ria.ru/20220804/dnr-1807167208.html
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 04.08.2022
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек личного состава, один танк и полевой склад боеприпасов. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:22
2022-08-04T11:22
2022-08-04T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b8369f656d9f86ca757f6205cf1272b5.jpg
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек личного состава, один танк и полевой склад боеприпасов."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля, один полевой склад боеприпасов и более тридцати человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также сообщается, что были подавлены четыре огневые точки украинских войск в районе поселка Пески в пригороде Донецка около разрушенного аэропорта.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d5582dd494585e5cf6ec5a7dc0328d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 30 человек и танк