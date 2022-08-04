https://ria.ru/20220804/dnr-1807167208.html

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 04.08.2022

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек личного состава, один танк и полевой склад боеприпасов. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:22

2022-08-04T11:22

2022-08-04T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b8369f656d9f86ca757f6205cf1272b5.jpg

ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек личного состава, один танк и полевой склад боеприпасов."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля, один полевой склад боеприпасов и более тридцати человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также сообщается, что были подавлены четыре огневые точки украинских войск в районе поселка Пески в пригороде Донецка около разрушенного аэропорта.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр