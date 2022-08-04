https://ria.ru/20220804/diplomatiya-1807284003.html

Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.08.2022

Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о желании Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:13

2022-08-04T17:13

2022-08-04T17:29

в мире

китай

украина

владимир зеленский

си цзиньпин

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МОСКВА, 4 авг - РИА новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о желании Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил, что это "нормальный процесс".Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР на тему ситуации на Украине."Это нормальный процесс. Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию", - сказал Песков журналистам.На вопрос, не боится ли он, что "перевербуют наших друзей", Песков ответил отрицательно. "Нет. Глупо бояться", - сказал он с улыбкой.

https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807157964.html

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, украина, владимир зеленский, си цзиньпин