https://ria.ru/20220804/diplomatiya-1807284003.html
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.08.2022
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о желании Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:13
2022-08-04T17:13
2022-08-04T17:29
в мире
китай
украина
владимир зеленский
си цзиньпин
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МОСКВА, 4 авг - РИА новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о желании Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил, что это "нормальный процесс".Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР на тему ситуации на Украине."Это нормальный процесс. Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию", - сказал Песков журналистам.На вопрос, не боится ли он, что "перевербуют наших друзей", Песков ответил отрицательно. "Нет. Глупо бояться", - сказал он с улыбкой.
https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807157964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, владимир зеленский, си цзиньпин
17:13 04.08.2022 (обновлено: 17:29 04.08.2022)
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Песков о желании Зеленского встретиться с Си Цзиньпином: нормальный процесс
МОСКВА, 4 авг - РИА новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о желании Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил, что это "нормальный процесс".
Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР
на тему ситуации на Украине
.
"Это нормальный процесс. Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, не боится ли он, что "перевербуют наших друзей", Песков ответил отрицательно. "Нет. Глупо бояться", - сказал он с улыбкой.