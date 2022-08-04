Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/diplomatiya-1807284003.html
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.08.2022
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о желании Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:13
2022-08-04T17:29
в мире
китай
украина
владимир зеленский
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о желании Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил, что это "нормальный процесс".Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР на тему ситуации на Украине."Это нормальный процесс. Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию", - сказал Песков журналистам.На вопрос, не боится ли он, что "перевербуют наших друзей", Песков ответил отрицательно. "Нет. Глупо бояться", - сказал он с улыбкой.
https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807157964.html
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_ad515c84c1b3100a01be8d10386d4eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, владимир зеленский, си цзиньпин
17:13 04.08.2022 (обновлено: 17:29 04.08.2022)
 
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Песков о желании Зеленского встретиться с Си Цзиньпином: нормальный процесс

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о желании Владимира Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил, что это "нормальный процесс".
Ранее Зеленский заявил, что хочет "напрямую" переговорить с председателем КНР на тему ситуации на Украине.
"Это нормальный процесс. Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, не боится ли он, что "перевербуют наших друзей", Песков ответил отрицательно. "Нет. Глупо бояться", - сказал он с улыбкой.
Президент Владимир Зеленский разговаривает с журналистами во время поездки в Черноморск - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
10:53
"Нет времени на бездельников": в Китае не захотели говорить с Зеленским
 
В миреКитайУкраинаВладимир ЗеленскийСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала