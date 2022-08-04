https://ria.ru/20220804/biznes-1807284948.html

Минюст предложил освободить бизнес от наказания за работу без регистрации

Минюст предложил освободить бизнес от наказания за работу без регистрации - РИА Новости, 04.08.2022

Минюст предложил освободить бизнес от наказания за работу без регистрации

Министерство юстиции России опубликовало законопроект, предусматривающий освобождение бизнесменов от уголовной ответственности за предпринимательство без... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:18

2022-08-04T17:18

2022-08-04T17:49

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

экономика

бизнес

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России опубликовало законопроект, предусматривающий освобождение бизнесменов от уголовной ответственности за предпринимательство без регистрации. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Как поясняют авторы в пояснительной записке к законопроекту, предприниматели могут понести ответственность за такое нарушение в рамках статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас 171-й статьей предусмотрены как штраф до 300 тысяч рублей, так и до шести месяцев ареста. А если преступление совершено организованной группой, то наказание может достигнуть пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220603/fursin-1792708919.html

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), экономика, бизнес