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Минюст предложил освободить бизнес от наказания за работу без регистрации - РИА Новости, 04.08.2022
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Минюст предложил освободить бизнес от наказания за работу без регистрации
Минюст предложил освободить бизнес от наказания за работу без регистрации - РИА Новости, 04.08.2022
Минюст предложил освободить бизнес от наказания за работу без регистрации
Министерство юстиции России опубликовало законопроект, предусматривающий освобождение бизнесменов от уголовной ответственности за предпринимательство без... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:18
2022-08-04T17:49
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
экономика
бизнес
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России опубликовало законопроект, предусматривающий освобождение бизнесменов от уголовной ответственности за предпринимательство без регистрации. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Как поясняют авторы в пояснительной записке к законопроекту, предприниматели могут понести ответственность за такое нарушение в рамках статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас 171-й статьей предусмотрены как штраф до 300 тысяч рублей, так и до шести месяцев ареста. А если преступление совершено организованной группой, то наказание может достигнуть пяти лет лишения свободы.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), экономика, бизнес
17:18 04.08.2022 (обновлено: 17:49 04.08.2022)
 
Минюст предложил освободить бизнес от наказания за работу без регистрации

Минюст предложил освободить бизнес от уголовной ответственности за работу без регистрации

© Depositphotos / NewAfricaМужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Depositphotos / NewAfrica
Мужчина подписывает документы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России опубликовало законопроект, предусматривающий освобождение бизнесменов от уголовной ответственности за предпринимательство без регистрации. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается исключить ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 "Незаконное предпринимательство" УК", — говорится в тексте инициативы.

Как поясняют авторы в пояснительной записке к законопроекту, предприниматели могут понести ответственность за такое нарушение в рамках статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях.
Сейчас 171-й статьей предусмотрены как штраф до 300 тысяч рублей, так и до шести месяцев ареста. А если преступление совершено организованной группой, то наказание может достигнуть пяти лет лишения свободы.
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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ЭкономикаБизнес
 
 
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