https://ria.ru/20220803/zhara-1806936934.html

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 03.08.2022

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:15

2022-08-03T14:15

2022-08-03T14:15

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие три дня в Москве вновь ожидается экстремальная жара. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Сообщается, что с 3 по 6 августа включительно в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки 30-33 градусов.В комплексе городского хозяйства сообщили, что бригады энергетиков находятся на усиленном дежурстве, подготовлено необходимое количество аварийных источников электроснабжения, повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики, усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях и в местах массового отдыха, организовано информирование отдыхающих в парках, у водоемов и в других местах массового пребывания населения о неблагоприятных погодных условиях и о правилах безопасного поведения у воды, городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, в ночное время – с 21.00 до 06.00 – обильно поливаются зеленые насаждения: кустарники, деревья, газоны и цветники."Берегите себя: избегайте длительного пребывания на солнце", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220803/zhara-1806848206.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, погода