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Глава Запорожской области заявил о готовности показать АЭС МАГАТЭ - РИА Новости, 03.08.2022
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Глава Запорожской области заявил о готовности показать АЭС МАГАТЭ
Глава Запорожской области заявил о готовности показать АЭС МАГАТЭ - РИА Новости, 03.08.2022
Глава Запорожской области заявил о готовности показать АЭС МАГАТЭ
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности показать руководителю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:17
2022-08-03T11:17
в мире
запорожская область
украина
европа
магатэ
запорожская аэс
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности показать руководителю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как российские военные охраняют АЭС, а Украина пытается ее атаковать."Мы всячески приветствуем, что руководитель МАГАТЭ собирается посетить самую крупную в Европе атомную станцию. Мы готовы показать, как российские военные ее сегодня охраняют, и то, как Украина, которая получает вооружение от Запада, использует это вооружение, в том числе беспилотники, для атак на атомную станцию, ведя себя, как обезьяна с гранатой", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, совершенно не понятно, в какой реактор украинские военные направят следующий беспилотник, привлекая к себе внимание, и чем это может закончиться для всей Европы и всего мира.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220802/magate-1806797115.html
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запорожская область
украина
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в мире, запорожская область, украина, европа, магатэ, запорожская аэс, евгений балицкий
11:17 03.08.2022
 
Глава Запорожской области заявил о готовности показать АЭС МАГАТЭ

Глава Запорожской области Балицкий заявил о готовности показать АЭС руководителю МАГАТЭ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности показать руководителю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как российские военные охраняют АЭС, а Украина пытается ее атаковать.
"Мы всячески приветствуем, что руководитель МАГАТЭ собирается посетить самую крупную в Европе атомную станцию. Мы готовы показать, как российские военные ее сегодня охраняют, и то, как Украина, которая получает вооружение от Запада, использует это вооружение, в том числе беспилотники, для атак на атомную станцию, ведя себя, как обезьяна с гранатой", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, совершенно не понятно, в какой реактор украинские военные направят следующий беспилотник, привлекая к себе внимание, и чем это может закончиться для всей Европы и всего мира.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 21:05
МАГАТЭ согласовывает поездку на Запорожскую АЭС с Россией и Украиной
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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В миреЗапорожская областьУкраинаЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭСЕвгений Балицкий
 
 
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