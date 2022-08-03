Глава Запорожской области заявил о готовности показать АЭС МАГАТЭ
Глава Запорожской области Балицкий заявил о готовности показать АЭС руководителю МАГАТЭ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности показать руководителю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как российские военные охраняют АЭС, а Украина пытается ее атаковать.
"Мы всячески приветствуем, что руководитель МАГАТЭ собирается посетить самую крупную в Европе атомную станцию. Мы готовы показать, как российские военные ее сегодня охраняют, и то, как Украина, которая получает вооружение от Запада, использует это вооружение, в том числе беспилотники, для атак на атомную станцию, ведя себя, как обезьяна с гранатой", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, совершенно не понятно, в какой реактор украинские военные направят следующий беспилотник, привлекая к себе внимание, и чем это может закончиться для всей Европы и всего мира.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.