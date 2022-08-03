https://ria.ru/20220803/zaporozhe-1806871134.html

Глава Запорожской области заявил о готовности показать АЭС МАГАТЭ

Глава Запорожской области заявил о готовности показать АЭС МАГАТЭ - РИА Новости, 03.08.2022

Глава Запорожской области заявил о готовности показать АЭС МАГАТЭ

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности показать руководителю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:17

2022-08-03T11:17

2022-08-03T11:17

в мире

запорожская область

украина

европа

магатэ

запорожская аэс

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности показать руководителю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как российские военные охраняют АЭС, а Украина пытается ее атаковать."Мы всячески приветствуем, что руководитель МАГАТЭ собирается посетить самую крупную в Европе атомную станцию. Мы готовы показать, как российские военные ее сегодня охраняют, и то, как Украина, которая получает вооружение от Запада, использует это вооружение, в том числе беспилотники, для атак на атомную станцию, ведя себя, как обезьяна с гранатой", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, совершенно не понятно, в какой реактор украинские военные направят следующий беспилотник, привлекая к себе внимание, и чем это может закончиться для всей Европы и всего мира.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220802/magate-1806797115.html

https://ria.ru/20220802/zaporozhe-1806666848.html

запорожская область

украина

европа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, украина, европа, магатэ, запорожская аэс, евгений балицкий