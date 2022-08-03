https://ria.ru/20220803/zaderzhanie-1807087236.html

В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача

В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача - РИА Новости, 03.08.2022

В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача

Полицейские в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового терапевта, тело которой нашли в подъезде жилого дома. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:21

2022-08-03T19:21

2022-08-03T20:28

происшествия

оренбург

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового терапевта, тело которой нашли в подъезде жилого дома.По данным СК, 2 августа в подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Позже были опубликованы фотографии предполагаемого убийцы, снятые камерой видеонаблюдения."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Оренбургской области.Отмечается, что мужчина задержан в собственной квартире."Задержанный передан органам следствия для проведения дальнейших мероприятий по установлению его причастности к преступлению", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220304/ubiystvo-1776569809.html

оренбург

оренбургская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оренбург, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)