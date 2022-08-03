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В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача - РИА Новости, 03.08.2022
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В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача
В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача - РИА Новости, 03.08.2022
В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача
Полицейские в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового терапевта, тело которой нашли в подъезде жилого дома. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:21
2022-08-03T20:28
происшествия
оренбург
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового терапевта, тело которой нашли в подъезде жилого дома.По данным СК, 2 августа в подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Позже были опубликованы фотографии предполагаемого убийцы, снятые камерой видеонаблюдения."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Оренбургской области.Отмечается, что мужчина задержан в собственной квартире."Задержанный передан органам следствия для проведения дальнейших мероприятий по установлению его причастности к преступлению", - добавили в ведомстве.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
19:21 03.08.2022 (обновлено: 20:28 03.08.2022)
 
В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача

В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве врача, тело которой нашли в подъезде

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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УФА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового терапевта, тело которой нашли в подъезде жилого дома.
По данным СК, 2 августа в подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Позже были опубликованы фотографии предполагаемого убийцы, снятые камерой видеонаблюдения.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Оренбургской области.
Отмечается, что мужчина задержан в собственной квартире.
"Задержанный передан органам следствия для проведения дальнейших мероприятий по установлению его причастности к преступлению", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияОренбургОренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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