https://ria.ru/20220803/zaderzhanie-1807087236.html
В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача
В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача - РИА Новости, 03.08.2022
В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача
Полицейские в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового терапевта, тело которой нашли в подъезде жилого дома. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:21
2022-08-03T19:21
2022-08-03T20:28
происшествия
оренбург
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские в Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового терапевта, тело которой нашли в подъезде жилого дома.По данным СК, 2 августа в подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Позже были опубликованы фотографии предполагаемого убийцы, снятые камерой видеонаблюдения."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, возможно причастного к совершению убийства молодой девушки", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Оренбургской области.Отмечается, что мужчина задержан в собственной квартире."Задержанный передан органам следствия для проведения дальнейших мероприятий по установлению его причастности к преступлению", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220304/ubiystvo-1776569809.html
оренбург
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
19:21 03.08.2022 (обновлено: 20:28 03.08.2022)
В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве участкового врача
В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве врача, тело которой нашли в подъезде